Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Donald Trump va annoncer une réduction des effectifs militaires US en Irak Reuters • 09/09/2020 à 04:10









9 septembre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, va annoncer mercredi une nouvelle réduction des effectifs militaires américains en Irak, selon un représentant de l'administration américaine. Une autre annonce concernant la réduction des effectifs militaires américains en Afghanistan devrait être faite dans les jours qui suivent, ajoute-t-on de même source. Cette décision intervient alors que Donald Trump fait face à une polémique sur les propos méprisants qu'il aurait tenus à l'égard de soldats américains morts au combat. L'annonce pourrait avoir comme objectif de convaincre les électeurs que Donald Trump entend mener à bien sa promesse de mettre un terme à ce qu'il a décrit comme des "guerres sans fin." Les Etats-Unis ont près de 5.200 troupes déployées en Irak afin de combattre le groupe Etat islamique. Près de 8.600 troupes américaines sont déployées en Afghanistan. (Jeff Mason; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.