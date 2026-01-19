Donald Trump rencontre des chefs d'entreprise du monde entier à Davos, avec la politique américaine en ligne de mire

Donald Trump invite les chefs d'entreprise du monde entier à une réception mercredi à Davos

Le président américain doit prononcer un discours spécial lors de la réunion du WEF

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent met l'Europe en garde contre des mesures de rétorsion

Les conseillers à la sécurité nationale se rencontreront à Davos, selon des sources

Le vice-premier ministre chinois prononcera un discours spécial et rencontrera des chefs d'entreprise

Donald Trump devrait rencontrer des chefs d'entreprise mondiaux à Davos mercredi, selon des sources familières avec le sujet, alors que la présence du président américain plane sur le rassemblement annuel de l'élite mondiale en Suisse.

Les chefs d'entreprise, y compris les chefs d'entreprise des services financiers, de la cryptographie et du conseil, ont été invités à une réception après le discours de Donald Trump à la réunion annuelle du Forum économique mondial, ont déclaré les sources à Reuters lundi. L'ordre du jour n'était pas clair.

Un directeur général avait simplement prévu dans son agenda "une réception en l'honneur du président Donald J Trump", tandis qu'un autre a déclaré qu'il avait cru comprendre que les chefs d'entreprise du monde entier avaient été invités, et pas seulement ceux des États-Unis. L'une des sources a déclaré que les invitations provenaient de la Maison Blanche.

Anthony Scaramucci, un investisseur qui a brièvement été directeur de la communication de Donald Trump pendant son premier mandat, a déclaré qu'il savait que la réunion avait lieu.

"Je n'y vais pas. Je ne suis pas sûr d'être invité, mais même si c'était le cas, je ne voudrais pas être un acteur secondaire", a déclaré Scaramucci.

Donald Trump devrait arriver mercredi dans la station de montagne suisse, où il devrait prononcer un discours spécial.

Plusieurs hauts fonctionnaires américains, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, l'accompagnent également.

La Chine, quant à elle, est représentée à Davos par le vice-premier ministre He Lifeng, qui doit prononcer un discours spécial mardi. Il organisera également une réception avec des chefs d'entreprise et des fondateurs d'entreprises internationales, a déclaré une source à Reuters.

Le ministère chinois des affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

TOUT LE MONDE DEVRAIT PRENDRE LE PRÉSIDENT AU MOT

L'ordre du jour du WEF a, dans une certaine mesure, été dépassé par les décisions politiques spectaculaires du président américain, qui a notamment demandé ces derniers jours que les États-Unis achètent le Groenland.

Les organisateurs du WEF ont déclaré que plus de 3 000 délégués de plus de 130 pays seront présents cette année, dont 64 chefs d'État et de gouvernement, en particulier d'économies émergentes.

La liste comprend également plusieurs chefs de pays du G7, avec en ligne de mire les changements de la politique américaine sous Donald Trump.

L'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine, Cyrille Dmitriev, se rendra également à Davos et tiendra des réunions avec des membres de la délégation américaine, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la visite, sous couvert d'anonymat.

Par ailleurs, les conseillers à la sécurité nationale d'un certain nombre de pays doivent rencontrer en marge de l'événement lundi, et le Groenland figure parmi les sujets à l'ordre du jour, selon des sources diplomatiques.

Un diplomate européen, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a déclaré que le Groenland avait été ajouté à l'ordre du jour de la réunion prévue précédemment après que Donald Trump a menacé samedi d'imposer des droits de douane supplémentaires à huit pays européens tant que les États-Unis ne seront pas autorisés à acheter l'île arctique.

Scott Bessent a déclaré que les gouvernements européens ne devraient pas prendre de mesures de rétorsion à l'encontre des mesures prises par les États-Unis dans le cadre de leur différend.

"Je pense que ce serait très imprudent", a déclaré Scott Bessent aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur les mesures commerciales de rétorsion en marge de la réunion du WEF, ajoutant que l'Europe ne devrait pas douter des intentions de Donald Trump au sujet du Groenland.

"J'ai voyagé et je n'ai donc pas été en contact (avec des fonctionnaires européens), mais j'ai parlé au président Trump et, de toute évidence, il y a beaucoup de sollicitations, et je pense que tout le monde devrait prendre le président au mot", a déclaré Scott Bessent.

Jenny Johnson, directrice générale du gestionnaire d'actifs Franklin Templeton, a déclaré que les actions de Donald Trump étaient des tactiques de négociation qui peuvent sembler inconfortables, mais qui semblent être dans l'intérêt des États-Unis.

"Nous connaissons tous son style. Son style est le suivant: "Je vais sortir avec un marteau, puis je négocierai avec vous"", a déclaré Mme Johnson lors d'une interview accordée à Reuters.

"Mais son instinct, qui consiste à essayer de trouver des positions à long terme pour les États-Unis, est le bon", a-t-elle ajouté.