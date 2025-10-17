Donald Trump redonne le moral aux investisseurs américains

(AOF) - Wall Street évolue en ordre dispersé. L'annonce d'une rencontre dans 15 jours entre les présidents américain et chinois a remonté le moral des investisseurs. Donald Trump a aussi déclaré que les menaces de droits de douane élevés sur les produits chinois n'étaient "pas soutenables". Ces derniers s'inquiètent cependant de la qualité du crédit des établissements régionaux, Zions Bancorp et Western Alliance Bancorp. Les titres de ces derniers se reprennent après leur chute de jeudi. Le Dow Jones gagne 0,37% à 46122,02 points tandis que le Nasdaq Composite s'effrite de 0,05% à 22551,98 points.

American Express (+4,98%, à 339,22 dollars) domine facilement l'indice Dow Jones grâce au relèvement de ses objectifs annuels. L'émetteur de cartes de crédit peut se permettre d'être plus optimiste grâce à sa performance au troisième trimestre et au succès plus important qu'attendu de ses nouvelles cartes Platinum. "La demande et l'engagement initiaux des clients ont dépassé nos attentes, avec un doublement des acquisitions de nouveaux comptes Platinum aux Etats-Unis par rapport aux niveaux antérieurs à la refonte," a précisé le PDG, Stephen J. Squeri.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Express

L'émetteur de cartes de crédit American Express a dévoilé des profits meilleurs qu'attendu. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 16%, à 2,9 milliards de dollars, soit 4,14 dollars par action. Ce dernier est ressorti au-dessus du consensus s'élevant à 3,99 dollars. Ses revenus ont progressé de 11% pour atteindre le montant record de 18,43 milliards de dollars alors que le marché visait 18,04 milliards de dollars. American Express a enregistré 1,3 milliard de dollars de provisions pour pertes sur prêts, contre 1,4 milliard de dollars, un an auparavant.

Banques régionales

Les banques régionales américaines ont chuté hier à Wall Street. Zions Bancorp et Western Alliance Bancorp ont été victimes de prêts douteux et frauduleux. Ces deux titres devraient cependant rebondir aujourd'hui. Ces derniers développements dans le secteur bancaire font ressurgir le spectre de la crise des banques régionales en mars 2023, avec les faillites de Silvergate Bank, Silicon Valley Bank et Signature Bank.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en net repli à l’ouverture après des déclarations du président des Etats-Unis. Donald Trump a indiqué qu’il allait faire baisser le prix des médicaments contre l’obésité. Le titre Novo Nordisk, concurrent d’Eli Lilly dans ce domaine, recule de près de 6% à la bourse de Copenhague.

Lockheed Martin

L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat dans le cadre du projet IFPC (Integrated Fires Protection Capability) 2nd Interceptor Other Transaction Authority (OTA) visant à renforcer ses capacités de défense aérienne et antimissile. D'une durée de 15 ans, cet accord important résulte de l'investissement de la société dans les capacités de défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD). L'entreprise américaine de défense et de sécurité se chargera du développement, de la production et la livraison de l'IFPC 2nd Interceptor. Aucun détail financier sur ce contrat n'a été divulgué.

Oracle

Lors d'une réunion investisseurs, Oracle a indiqué qu'il ciblait 225 milliards de dollars de revenus lors de l'exercice 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 31% au cours des 5 prochaines années. En termes de croissance des bénéfices, l'éditeur de logiciels professionnels et spécialiste du cloud anticipe un bénéfice par action de 21 dollars au même horizon.

SLB

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de SLB s'élève à 8,93 milliards de dollars, soit une diminution de 3% sur un an. Il est inférieur aux attentes des analystes : 8,97 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté est de 2,06 milliards de dollars, en recul de 12%. Sur cette période, la marge d'Ebitda ressort à 23,1%, contre 25,6% un an plus tôt. Le bénéfice net attribuable, qui atteint 739 millions de dollars, a baissé de 38% sur un an. Le BPA (Gaap) ressort à 0,50 dollar, soit un repli de 40 % par rapport au troisième trimestre 2024.