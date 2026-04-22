Donald Trump fait souffler un vent d'optimisme à Wall Street
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 14:44
À quelques heures de l'expiration du précédent délai donné par Donald Trump en vue de sceller un accord, le président américain a annoncé mardi soir avoir prolongé le cessez-le-feu en Iran de façon unilatérale, sans toutefois fournir de nouveau délai.
Le locataire de la Maison Blanche expliquait qu'il préférait attendre que le régime islamique formule de nouvelles propositions, même si ce dernier a jugé qu'une deuxième séance de négociations entre l'Iran et les Etats-Unis était une "perte de temps".
Des analystes restent toutefois prudents à court terme
Si la prolongation de la trêve est de nature à alimenter un optimisme prudent, Sebastian Paris Horvitz, le directeur de la recherche chez La Banque Postale Asset Management, estime peu probable un changement de la dynamique de fond des marchés à court terme.
"Il s'agit non seulement de trouver un terrain d'entente, mais aussi de rassurer les acteurs économiques sur la possibilité d'un chemin vers la normalisation de l'approvisionnement mondial de pétrole et de gaz, avec la réouverture du détroit d'Ormuz", rappelle le stratégiste.
"Une prime de risque géopolitique devrait persister pendant un certain temps", préviennent pour leur part Ben Jones, global head of research, strategy & insights et Ashley Oerth, senior investment strategist chez Invesco.
"Compte tenu du flux d'actualités et de nos probabilités de scénario, nous restons positifs sur les actions et continuons de privilégier les marchés hors Etats-Unis par rapport aux marchés américains", poursuivent-ils.
Kevin Warsh auditionné par le Congrès
"Alors que le Moyen-Orient dominait encore l'attention, celle-ci s'est également tournée vers la Fed mardi, avec l'audition de Kevin Warsh au Congrès en vue de sa nomination comme président de la banque centrale américaine", note par ailleurs Deutsche Bank.
Ce dernier rappelle que Kevin Warsh a cherché à réaffirmer son indépendance, a reconnu que la Fed doit faire face à des "décisions difficiles" à venir, et a soutenu que "les taux pourraient être plus bas si le bilan était plus petit", mais sans calendrier clair.
La saison des résultats se poursuit
L'actualité de la semaine est aussi marquée par la poursuite de la saison des résultats, avec notamment celles du géant informatique IBM, du constructeur de voitures électriques Tesla et du fabricant de puces Texas Instruments prévues ce soir.
En attendant, AT&T a dévoilé ce matin un BPA ajusté de 0,57 USD au titre du 1er trimestre 2026, contre 0,51 USD un an auparavant et alors que les analystes anticipaient en moyenne 0,55 USD, lui permettant de confirmer ses objectifs annuels.
De son côté, Philip Morris International a réduit légèrement sa fourchette cible de BPA ajusté à entre 8,36 et 8,51 USD pour 2026, pour tenir compte d'effets de change, à l'occasion de sa publication pour les 3 premiers mois de l'année.
A lire aussi
-
par Dan Catchpole Boeing a fait état mercredi d'une perte nettement inférieure aux prévisions au premier trimestre, signe d'un redressement opérationnel continu après des années de crises successives ayant généré une dette colossale. Sur les trois premiers mois ... Lire la suite
-
En mode "Notre-Dame" pour rehausser la cadence: Emmanuel Macron a exposé mercredi la méthode de l'Etat pour accélérer l'aboutissement de "150 cathédrales industrielles", des projets jugés stratégiques, à l'occasion d'un déplacement dans l'Allier. Au milieu d'une ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient fait bondir le prix des préservatifs, alerte le premier producteur mondial
L'avertissement a été lancé par Karex, qui fournit de grandes marques mondiales comme Durex et Trojan ainsi que des programmes de santé nationaux tels que le NHS britannique. Au-delà du prix des carburants, l'envolée persistante des cours des hydrocarbures affecte ... Lire la suite
-
Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi des résultats meilleurs qu'attendus au premier trimestre grâce au rebond des livraisons d'avions commerciaux, marqués néanmoins par une perte nette de 90 millions de dollars (77 millions d'euros). ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer