Donald Trump envisage de rénover l'aéroport de Dulles, à l'extérieur de Washington

Trump critique Dulles et envisage une nouvelle conception de l'aéroport

Dulles accueille 27 millions de passagers par an

Situé en Virginie, il est une plaque tournante majeure de United Airlines

Le président Donald Trump a déclaré mardi que son administration entend réviser l'aéroport international de Washington Dulles en Virginie, qui appartient au gouvernement fédéral et qui est le principal aéroport international de la région de la capitale des États-Unis, le qualifiant de mauvaise installation.

L'aéroport, qui est situé à environ 25 miles (40 km) de la capitale des États-Unis et a été inauguré en 1962, accueille environ 27 millions de passagers par an. Le cortège de Donald Trump a effectué une visite imprévue de l'aéroport en octobre afin d'évaluer les projets futurs.

"Nous allons également reconstruire l'aéroport de Dulles parce que ce n'est pas un bon aéroport. Il devrait être un grand aéroport. Ce n'est pas du tout un bon aéroport", a déclaré Donald Trump mardi lors d'une réunion du cabinet à la Maison Blanche. "Ils ont un grand bâtiment et un mauvais aéroport".

Le président républicain a déclaré qu'il a un nouveau projet pour Dulles. L'architecte finlandais Eero Saarinen a conçu l'aérogare de l'aéroport, une structure distinctive dotée d'un toit en pente qui s'élève vers le ciel sur les côtés opposés. Il est considéré comme un exemple majeur de l'architecture moderne du milieu du siècle.

Le ministère américain des transports a indiqué dans un avis qu'il recherchait des propositions pour la rénovation complète de Dulles, y compris la possibilité de démolir le terminal principal historique.

Il a critiqué "l'odeur de kérosène dans les couloirs" et le nombre "dérisoire" de portes d'embarquement dans le terminal principal, ajoutant que Dulles "n'est plus un aéroport suffisamment adapté et grandiose pour la capitale des États-Unis".

L'aéroport, l'une des principales plates-formes de United Airlines UAL.O , est géré par la Metropolitan Washington Airports Authority dans le cadre d'un bail de 50 ans approuvé par le Congrès.

United a déclaré qu'elle se réjouissait de travailler avec Donald Trump et l'USDOT "pour continuer à améliorer l'infrastructure et les opérations de l'aéroport d'une manière significative et rentable".

L'autorité aéroportuaire a déclaré mardi qu'elle appréciait l'intérêt de l'administration pour les améliorations et la collaboration.

"Nous souhaitons nous appuyer sur le plan d'investissement de 7 milliards de dollars pour Dulles, qui est en cours avec un nouveau hall en construction dont l'ouverture est prévue à l'automne prochain", a déclaré l'autorité aéroportuaire dans un communiqué.

Certains républicains ont présenté au Congrès un projet de loi visant à rebaptiser Dulles en l'honneur de Donald Trump. L'aéroport porte actuellement le nom de John Foster Dulles, qui fut secrétaire d'État sous le président Dwight Eisenhower dans les années 1950.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, souhaite également que des propositions soient faites pour remplacer les navettes, appelées "salons mobiles", qui transportent les passagers entre le terminal et les avions. En novembre, deux collisions distinctes impliquant des salons mobiles ont attiré l'attention sur le système.

L'aéroport compte actuellement 130 portes d'embarquement. En juillet, l'autorité aéroportuaire a approuvé un plan directeur visant à agrandir l'installation pour accueillir 38 millions de passagers par an en 2030 et 45 millions de passagers par an et 154 portes d'embarquement en 2045. Le plan prévoit de l'agrandir pour qu'il puisse accueillir 90 millions de passagers par an et disposer de 218 portes d'embarquement.