Donald Trump en soutien de l'automobile

(AOF) - Les valeurs du secteur automobile se distinguent parmi les principales hausses à l’ouverture après de nouvelles déclarations de Donald Trump. Le président américain a évoqué la possibilité de mettre en pause la taxation des constructeurs et des équipementiers automobiles afin de laisser plus de temps aux sociétés américaines pour relocaliser leur production. Des titres comme Stellantis , Renault , Michelin ou encore Forvia sont particulièrement entourés. La veille à Wall Street, les actions de grands groupes comme Ford ou General Motors avaient également profité de ces déclarations.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.