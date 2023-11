Donald Trump effraie plus les investisseurs que l'inflation (Janus Henderson)

(AOF) - "Le paysage politique actuel est une source importante d'anxiété" pour les investisseurs. C’est ce qu’affirme Janus Henderson sur la base de son "Enquête 2023 sur les investisseurs". 49 % des investisseurs interrogés sont "très préoccupés par l'impact que l'élection présidentielle américaine de 2024 aura sur leurs finances", ils le sont plus que par l'inflation persistante (35 %), le risque de récession (29 %), la hausse des taux d'intérêt (27 %) ou la mauvaise performance du marché boursier (20 %).

Cette enquête - menée auprès de 1000 investisseurs américains disposant de 250000 dollars ou plus d'actifs pouvant être investis - révèle également que "les investisseurs plus âgés sont plus préoccupés par l'élection que les plus jeunes". Près de 7 investisseurs sur 10 (69 %) de la "génération silencieuse" (75 ans et plus) sont très préoccupés par l'élection présidentielle américaine de 2024, contre seulement 37 % des "Millennials" (25-40 ans).

"Malgré l'inquiétude des investisseurs concernant l'élection présidentielle américaine de 2024, les résultats n'ont jamais été une raison de quitter les marchés financiers", tempère cependant Matt Sommer, Head of Specialist Consulting Group chez Janus Henderson Investors. "En fait, si l'on considère les rendements du S&P 500 de 1937 à 2022, le rendement annuel moyen a été de 9,9 % les années d'élection présidentielle et de 12,5 % les années où il n'y a pas eu d'élection."