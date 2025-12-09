Donald Trump autorise la Chine à acheter les puces H200 de Nvidia

(AOF) - Le président américain a annoncé sur son réseau social, qu'il autorisera l'exportation vers la Chine des puces H200 de Nvidia . "J'ai informé le Président Xi, de Chine, que les États-Unis autoriseront NVIDIA à expédier ses produits H200 à des clients approuvés en Chine, et dans d'autres pays, selon des conditions qui permettent de maintenir une sécurité nationale forte," a déclaré Donald Trump. "Président Xi a répondu favorablement. 25% seront versés aux États-Unis d'Amérique".

"Les membres de l'administration Trump voient cette décision comme un compromis entre l'envoi des dernières puces Blackwell de Nvidia en Chine, que le président n'a pas voulu autoriser," a indiqué une source interrogée par Reuters.

Mais pour Jefferies, la Chine n'est pas intéressée par l'achat de puces Nvidia avancées. "La Chine est davantage intéressée par l'accès à des équipements de fabrication de plaquettes (WFE) plus avancés, provenant à la fois de fournisseurs américains (c'est-à-dire Applied Materials, Lam Research, KLA Corporation) et d'ASML, afin de pouvoir développer rapidement son écosystème local de puces électroniques, sa production et soutenir le développement de l'IA," explique l'analyste.

