 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 080,50
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Donald Trump autorise la Chine à acheter les puces H200 de Nvidia
information fournie par AOF 09/12/2025 à 11:15

(AOF) - Le président américain a annoncé sur son réseau social, qu'il autorisera l'exportation vers la Chine des puces H200 de Nvidia . "J'ai informé le Président Xi, de Chine, que les États-Unis autoriseront NVIDIA à expédier ses produits H200 à des clients approuvés en Chine, et dans d'autres pays, selon des conditions qui permettent de maintenir une sécurité nationale forte," a déclaré Donald Trump. "Président Xi a répondu favorablement. 25% seront versés aux États-Unis d'Amérique".

"Les membres de l'administration Trump voient cette décision comme un compromis entre l'envoi des dernières puces Blackwell de Nvidia en Chine, que le président n'a pas voulu autoriser," a indiqué une source interrogée par Reuters.

Mais pour Jefferies, la Chine n'est pas intéressée par l'achat de puces Nvidia avancées. "La Chine est davantage intéressée par l'accès à des équipements de fabrication de plaquettes (WFE) plus avancés, provenant à la fois de fournisseurs américains (c'est-à-dire Applied Materials, Lam Research, KLA Corporation) et d'ASML, afin de pouvoir développer rapidement son écosystème local de puces électroniques, sa production et soutenir le développement de l'IA," explique l'analyste.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NVIDIA
185,5500 USD NASDAQ +1,72%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank