Donald Trump à la rescousse des cryptomonnaies

Après être tombé vendredi, à moins de 79000 dollars, le Bitcoin est monté dimanche à un peu plus de 95000 dollars et cote actuellement 94537 dollars.

Corrigeant un oubli, Donald Trump a ensuite indiqué ultérieurement qu'évidemment, le bitcoin et l'Ethereum, comme d'autres cryptomonnaies de valeur seront au cœur de la réserve. Avant de terminer sur un " J'aime aussi le Bitcoin et l'Ethereum ".

(AOF) - Sous pression la semaine dernière, les cryptomonnaies ont bénéficié dimanche du soutien du président américain. Sur son réseau social, Donald Trump a indiqué que la réserve de cryptomonnaies des Etats-Unis comprendrait XRP, Sol et Ada. "La réserve américaine de cryptomonnaies permettra d’élever ce secteur essentiel après des années d’attaques corrompues de la part de l’administration Biden", a-t-il déclaré. Cette annonce a provoqué dimanche une envolée de ces cryptomonnaies.

