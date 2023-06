DON'T NOD : DON'T NOD présente JUSANT, un nouveau jeu d'escalade, action et puzzle, en exclusivité mondiale lors du Xbox Games Showcase

Une démo est dès maintenant disponible sur Steam !

Paris, 12 juin 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est très fier de présenter Jusant durant le Xbox Games Showcase. Jusant est un jeu d'escalade, action & puzzle qui sortira à l'automne 2023 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Jusant sera disponible avec le Xbox Game Pass dès sa sortie.

Une démo publique est jouable dès à présent sur Steam .

Découvrez le trailer d'annonce ici : https://youtu.be/u6bhDnLBT4A

"Nous sommes ravis de collaborer avec Microsoft pour l'annonce de notre nouveau jeu, JUSANT , à l'occasion du Xbox Games Showcase. Il s'agit d'une approche unique du jeu d'escalade qui, nous l'espérons, ravira les joueuses et joueurs, notamment grâce à son atmosphère immersive et apaisante et des environnements d'une beauté à couper le souffle. JUSANT est un nouvel actif solide qui s'ajoute à notre portefeuille grandissant de propriétés intellectuelles. Avec Harmony: The Fall of Reverie, Banishers: Ghosts of New Eden, et à présent JUSANT, 2023 promet d'être l'une des années les plus créatrices de valeur pour DON'T NOD !” , partage Oskar Guilbert, CEO de DON'T NOD.



Vivez l'escalade comme jamais auparavant dans ce jeu d'action & puzzle. Défiez les hauteurs infinies d'une tour colossale et découvrez ses mystères. A votre rythme, explorez différents chemins et percez les secrets d'une civilisation oubliée avec l'aide d'un mystérieux compagnon.

Apprenez à maitriser vos équipements d'escalade, tout en surveillant attentivement votre jauge d'endurance, afin de gravir cette tour mystérieuse et changeante. A mesure que vous perfectionnez vos compétences et progressez vers le sommet, vous devrez comprendre de quelle manière utiliser au mieux les outils à votre disposition. Les chemins alternatifs contiennent des indices et des vestiges sur l'histoire de la tour et des habitants qui vivaient là autrefois.

Accompagné tout au long de l'ascension par une bande-son paisible et atmosphérique, laissez-vous emporter par l'ambiance méditative de JUSANT et découvrez une diversité d'environnements époustouflants. Plusieurs biomes seront à explorer, chacun abritant une faune et une flore unique. Préparez-vous à affronter les éléments sur des pentes arides et venteuses, à trouver refuge dans des tunnels éclairés seulement par bioluminescence et bien plus encore.

Rencontrez le mystérieux Ballast... Cette petite créature intrigante, entièrement constituée d'eau, vous guidera en réveillant la nature qui jalonne votre chemin. Elle vous aidera à trouver des routes cachées, ainsi que des indices sur le passé inconnu de cette tour.

JUSANT est développé et édité par DON'T NOD et sera disponible sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 à l'automne 2023. Une démo est dès à présent disponible sur Steam !

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

