DON'T NOD : DON'T NOD et Focus Entertainment dévoilent un nouveau gameplay trailer pour Banishers: Ghosts of New Eden au Summer Game Fest !

Ouverture des précommandes et Edition Collector dévoilée

Paris, 9 juin 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Focus Entertainment ont dévoilé un nouveau trailer pour Banishers: Ghosts of New Eden , un jeu d'action-RPG narratif dans lequel un couple de Banishers a fait le serment de chasser les esprits qui tourmentent les vivants. Le trailer a été dévoilé en exclusivité au Summer Game Fest. Les précommandes du jeu - qui sortira fin 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S - sont également ouvertes dès maintenant, y compris pour l'édition collector.

Découvrez le Gameplay Reveal Trailer ici : https://youtu.be/4DggGY6tZ1Y

Dans Banishers: Ghosts of New Eden , les joueuses et les joueurs incarneront Red et Antea, un couple de Banishers - des chasseurs de fantômes qui ont juré de protéger les vivants de la menace de ces créatures surnaturelles. Après avoir été mortellement blessée au cours d'une mission désastreuse, Antea devient l'un des esprits qu'elle déteste tant. Dans les étendues sauvages et hantées d'Amérique du Nord, le couple cherche désespérément un moyen de libérer Antea de sa terrible condition.

Le couple devra combattre des forces surnaturelles, en combinant l'arsenal de Red et les pouvoirs spirituels d'Antea. Ils devront prendre des décisions difficiles et faire des choix importants qui modifieront radicalement l'histoire et le destin des habitants de New Eden, qu'ils vivent ou qu'ils errent en tant qu'âmes. Jusqu'à quel point allez-vous corrompre votre serment de Banisher pour le bien d'un amour devenu l'un de ces esprits défunts ?

L'édition collector en précommande dès maintenant

L'édition collector de Banishers: Ghosts of New Eden est disponible en précommande dès maintenant. L'édition collector comprendra une statuette séparable de Red et Antea, le livre d'art officiel de Banishers: Ghosts of New Eden , un Steelbook®, deux bagues sigillaires de Banishers, un Steelbook®, le jeu sur la plateforme de votre choix (si vous êtes sur PC, vous recevrez un code Steam) et le DLC Wanderer Set. Les précommandes de l'édition collector se font dans la limite des stocks disponibles.

Banishers: Ghosts of New Eden sortira fin 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les précommandes de l'édition standard sont également ouvertes sur Steam et en version physique sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

