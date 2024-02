DON'T NOD : BANISHERS: GHOSTS OF NEW EDEN CELEBRE SA BONNE RECEPTION CRITIQUE AVEC UN ACCOLADES TRAILER

Paris, 16 février 2024 – DON'T NOD Entertainment, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Focus Entertainment, sont heureux d'annoncer que Banishers: Ghosts of New Eden est encensé par la critique depuis sa sortie le 13 février.

Découvrez comment cet action-RPG narratif intimiste a conquis le cœur des joueuses et des joueurs, avec un score actuel de 4,75/5 sur PlayStation, 4,9/5 sur Xbox, et 89% sur Steam, et reçu les éloges de la presse dans ce nouveau trailer.

Dans un monde atmosphérique et riche en récits , Banishers: Ghosts of New Eden touche par son histoire captivante et bien écrite , son système de combat dynamique et les excellentes performances des acteurs incarnant les protagonistes .

Focus Entertainment et DON'T NOD sont ravis de cet accueil aussi positif et ont hâte d'entendre ce que les joueuses et les joueurs partageront au fil de leur aventure entre vie, mort, amour et sacrifices.

Banishers: Ghosts of New Eden est disponible sur PlayStation 5 , Xbox Series X|S , Steam et Epic Games Store .

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me WhyTM, Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM )) et action (Remember Me TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM et Jusant TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

À propos de FOCUS ENTERTAINMENT

FOCUS ENTERTAINMENT est l'un des leaders européens de l'édition et du développement de jeux vidéo. Editeur de licences fortes telles que, A Plague Tale, Atomic Heart, Evil West, The Surge et SnowRunner, sa vocation est d'accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. FOCUS ENTERTAINMENT réalise 95% de ses ventes à l'international. Le Groupe a réalisé en 2022- 23 un chiffre d'affaires de 194,1 millions d'euros.

Retrouvez toute l'information financière de FOCUS ENTERTAINMENT sur www.focusent.com

