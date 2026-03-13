DON'T NOD : Aphelion, la toute nouvelle création de DON'T NOD sortira le 28 avril

Précommandes pour console disponibles dès maintenant

Paris, 13 mars 2026 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est ravi d'annoncer que son prochain jeu d'action-aventure de science-fiction, Aphelion , sortira le 28 avril 2026 sur PC (Steam), Xbox Series X|S et PlayStation 5. Cette nouvelle IP, développée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), sera disponible dès le premier jour sur Game Pass dans le Xbox Play Anywhere.

Une nouvelle bande-annonce « Persephone » a été dévoilée lors du Future Games Show.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ici !

La nouvelle bande-annonce met en valeur la beauté de Perséphone dans une juxtaposition saisissante. Tandis que Thomas (doublé par Eric Geynes) livre une voix off empreinte de promesses et d'espoir, les images changent progressivement de ton pour faire naître un sentiment croissant de malaise et d'appréhension.

« Avec ce jeu d'action-aventure original, nous avons cherché à franchir un nouveau cap en matière de créativité dans l'un des genres les plus populaires. Nous sommes très heureux de pouvoir bientôt partager cette expérience, qui reflète pleinement l'ADN de DON'T NOD », déclare Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD.

Aphelion est un jeu d'action-aventure de science-fiction qui se déroule aux confins du système solaire. Dans la peau des astronautes de l'ESA Ariane et Thomas, les joueurs devront explorer et étudier la planète inconnue Perséphone, et résoudre le mystère du crash de leur vaisseau tout en essayant de survivre à la présence terrifiante d'une forme de vie hostile et inconnue.

Un jeu réalisé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne

Aphelion est développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), ce qui permet d'ancrer la représentation de l'exploration spatiale dans des connaissances scientifiques réelles et des valeurs humanistes. Ariane et Thomas sont des astronautes de l'ESA et font partie de la mission fictive Hope 01. Cette collaboration permet d'intégrer des éléments authentiques de la science spatiale au cœur émotionnel du jeu.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

À propos de l'agence spatiale européenne

L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'espace.?

Créée en 1975, l'ESA est une organisation intergouvernementale qui a pour mission de façonner le développement des capacités spatiales de l'Europe et de veiller à ce que les investissements dans l'espace profitent aux citoyens de l'Europe et du monde entier.?

L'ESA compte 23 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. La Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie sont des membres associés.?

L'ESA a établi une coopération formelle avec quatre États membres de l'UE. Le Canada participe à certains programmes de l'ESA dans le cadre d'un accord de coopération.?

En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, l'ESA peut entreprendre des programmes et des activités qui dépassent largement le champ d'action d'un seul pays européen. Elle travaille notamment avec l'UE à la mise en œuvre des programmes Galileo et Copernicus, ainsi qu'avec Eumetsat pour le développement de missions météorologiques.?

Pour en savoir plus sur l'ESA, consultez le site www.esa.int