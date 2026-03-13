 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DON'T NOD : Aphelion, la toute nouvelle création de DON'T NOD sortira le 28 avril
information fournie par Actusnews 13/03/2026 à 07:30

Précommandes pour console disponibles dès maintenant

Paris, 13 mars 2026 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est ravi d'annoncer que son prochain jeu d'action-aventure de science-fiction, Aphelion , sortira le 28 avril 2026 sur PC (Steam), Xbox Series X|S et PlayStation 5. Cette nouvelle IP, développée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), sera disponible dès le premier jour sur Game Pass dans le Xbox Play Anywhere.

Une nouvelle bande-annonce « Persephone » a été dévoilée lors du Future Games Show.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ici !

La nouvelle bande-annonce met en valeur la beauté de Perséphone dans une juxtaposition saisissante. Tandis que Thomas (doublé par Eric Geynes) livre une voix off empreinte de promesses et d'espoir, les images changent progressivement de ton pour faire naître un sentiment croissant de malaise et d'appréhension.

« Avec ce jeu d'action-aventure original, nous avons cherché à franchir un nouveau cap en matière de créativité dans l'un des genres les plus populaires. Nous sommes très heureux de pouvoir bientôt partager cette expérience, qui reflète pleinement l'ADN de DON'T NOD », déclare Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD.

Aphelion est un jeu d'action-aventure de science-fiction qui se déroule aux confins du système solaire. Dans la peau des astronautes de l'ESA Ariane et Thomas, les joueurs devront explorer et étudier la planète inconnue Perséphone, et résoudre le mystère du crash de leur vaisseau tout en essayant de survivre à la présence terrifiante d'une forme de vie hostile et inconnue.

Un jeu réalisé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne

Aphelion est développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), ce qui permet d'ancrer la représentation de l'exploration spatiale dans des connaissances scientifiques réelles et des valeurs humanistes. Ariane et Thomas sont des astronautes de l'ESA et font partie de la mission fictive Hope 01. Cette collaboration permet d'intégrer des éléments authentiques de la science spatiale au cœur émotionnel du jeu.

En attendant, les fans de DON'T NOD peuvent rester informés via le site officiel , Instagram , Tik tok , Facebook, et X .

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général

Agathe MONNERET
Directrice Administrative et Financière
invest@dont-nod.com 		ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr

Amaury DUGAST
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

À propos de l'agence spatiale européenne

L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'espace.?

Créée en 1975, l'ESA est une organisation intergouvernementale qui a pour mission de façonner le développement des capacités spatiales de l'Europe et de veiller à ce que les investissements dans l'espace profitent aux citoyens de l'Europe et du monde entier.?

L'ESA compte 23 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. La Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie sont des membres associés.?

L'ESA a établi une coopération formelle avec quatre États membres de l'UE. Le Canada participe à certains programmes de l'ESA dans le cadre d'un accord de coopération.?

En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, l'ESA peut entreprendre des programmes et des activités qui dépassent largement le champ d'action d'un seul pays européen. Elle travaille notamment avec l'UE à la mise en œuvre des programmes Galileo et Copernicus, ainsi qu'avec Eumetsat pour le développement de missions météorologiques.?

Pour en savoir plus sur l'ESA, consultez le site www.esa.int


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWlyYpxuZGzJxpptlpZrbpWXnG1klpSdbmOWxmlul8qbnGmVlWhqapicZnJolWVo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97002-2026_03_13_cp_dne_aphelion_fgs_vdefb_vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

DONTNOD
0,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège d'Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe vue en baisse, le prix du pétrole reste élevé (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.03.2026 08:45 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture dans un contexte très volatile, le ‌conflit aux Moyen-Orient ne montrant guère de signes d'accalmie après bientôt deux semaines d'attaques qui maintiennent les ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (f) et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'occasion d'une conférence de presse, le 6 janvier 2026 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Zelensky à Paris pour éviter que l'Ukraine soit "éclipsée" par l'Iran
    information fournie par AFP 13.03.2026 08:41 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris vendredi pour des entretiens avec son homologue Emmanuel Macron sur les moyens d’accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde. "Le ... Lire la suite

  • SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 13.03.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • De la lave provenant du volcan du Piton de la Fournaise, sur l'île de La Réunion, le 12 mars 2026 ( AFP / Richard BOUHET )
    La Réunion: des coulées de lave coupent la route nationale reliant le sud à l'est
    information fournie par AFP 13.03.2026 08:30 

    Deux coulées de lave expulsées par le Piton de la Fournaise, volcan en éruption depuis un mois à La Réunion, ont coupé la route nationale reliant le sud à l'est de l'île, une première en près de 20 ans, a indiqué vendredi la préfecture. Un premier bras de lave ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank