Domino's Pizza nomme Joe Jordan, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du communiqué)

Domino's Pizza DPZ.O a nommé lundi Joe Jordan au poste dedirecteur général. Il succédera à Russell Weiner à compter du 1er octobre.

Joe Jordan occupe actuellement les fonctions de directeur des opérations et de président de la chaîne de pizzerias. Au cours de ses 15 années au sein de l'entreprise, il a occupé divers postes dans le domaine du marketing ainsi que dans les opérations aux États-Unis et à l'international.

Russell Weiner s'apprête à quitter ses fonctions de directeur général et prendra les rênes du poste de président exécutif désigné de la société le 1er octobre, après un peu plus de quatre ans à la tête de l'entreprise.

En avril, Domino's avait prévu une croissance annuelle plus modérée tant aux États-Unis que sur les marchés internationaux, en raison de la baisse des dépenses de consommation et d'une concurrence acharnée.