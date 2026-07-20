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Domino's n'atteint pas ses objectifs trimestriels de chiffre d'affaires et de bénéfices en raison d'une demande faible et de la concurrence
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, Domino's Pizza DPZ.O a annoncé avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre consécutif, ce qui met en évidence les pressions liées à la faiblesse de la demande, à l'intensification de la concurrence et aux incertitudes macroéconomiques. Le chiffre d'affaires trimestriel du géant de la pizza est en baisse depuis plusieurs trimestres, les craintes liées à la hausse du coût de la vie et à la morosité du marché de l'emploi aux États-Unis dissuadant les consommateurs de faire des dépenses superflues, notamment au restaurant. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires à périmètre constant a progressé de 0,1 % pour le trimestre clos le 14 juin, un résultat inférieur auxestimations des analystesqui tablaient sur une hausse de 0, 62 %, selon les données compilées par LSEG. Il y a un an, le chiffre d'affaires avait augmenté de 3,4 %. L'escalade des tensions au Moyen-Orient a accru l'incertitude, fait grimper les cours du pétrole et suscité des inquiétudes quant à la hausse des coûts du carburant et des transports, susceptible d'alimenter l'inflation. Russell Weiner , directeur général sortant de Domino's, a déclaré que l'ensemble du secteur américain de la restauration rapide restait sous pression, faisant écho à son avertissement d'avril selon lequel la confiance des consommateurs était tombée en mars à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'inflation pesant sur les décisions d'achat. À l’instar de ses concurrents, Domino’s a multiplié les promotions telles que « Mix and Match » et « Emergency Pizza », et a ajouté des produits comme la pizza à croûte farcie au parmesan à son offre « Best Deal Ever » afin d’attirer les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix, alors que la concurrence s’intensifie de la part des pizzerias locales artisanales.

Selon les experts, les pizzerias locales grignotent des parts de marché aux grandes chaînes grâce à une image de marque forte, à des liens avec la communauté et à des produits authentiques. La popularité croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 et la tendance à une alimentation plus saine accentuent la pression sur les chaînes nationales de pizzerias.

Le bénéfice trimestriel de Domino's, à 4,07 dollars par action, s'est également révélé inférieur aux estimations, qui s'élevaient à 4,17 dollars par action.

Son chiffre d’affaires international à périmètre constant a enregistré une baisse inattendue de 0,1 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 0,5 %. Il y a un an, les ventes avaient progressé d’environ 2,4 %. Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre, à 1,19 milliard de dollars, a légèrement dépassé les estimations de 1,18 milliard de dollars.

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DOMINO'S PIZZA
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