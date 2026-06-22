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Domino's en perte de vitesse ; Joe Jordan, un cadre de l'entreprise, est nommé directeur général
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 22:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action Domino's Pizza DPZ.O recule de 2,5 % à 287,70 dollars après la clôture

** DPZ nomme Joe Jordan au poste de directeur général, à compter du 1er octobre

** M. Jordan, actuellement directeur des opérations et président de Domino's aux États-Unis, succédera à Russell Weiner

** M. Weiner deviendra président exécutif de DPZ après l'assemblée générale annuelle de 2027

** Depuis le début de l'année, l'action DPZ a chuté de plus de 29 % à la dernière clôture

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