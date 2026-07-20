 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Domino's en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action Domino's Pizza DPZ.O affiche une hausse de 6,2% à 342,08 dollars (XX,XX euros) en pré-ouverture

** La société a dépassé les prévisions en matière de chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la croissance de son activité de chaîne d'approvisionnement, à la hausse des redevances de franchise et des recettes publicitaires

** La société annonce une hausse de 4,3% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 1,19 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), contre des estimations de 1,18 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA trimestriel de 4,07 dollars (XX,XX euros) contre 3,81 dollars (XX,XX euros) il y a un an

** Le titre DPZ a reculé d'environ 23% depuis le début de l'année à la dernière clôture

Valeurs associées

DOMINO'S PIZZA
322,1800 USD NASDAQ -2,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26 +0,15%
CAC 40
8 358,8 +0,24%
Pétrole Brent
88,44 +4,22%
SOITEC
85,64 -1,95%
TOTALENERGIES
70,8 +0,41%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank