Domino's en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action Domino's Pizza DPZ.O affiche une hausse de 6,2% à 342,08 dollars (XX,XX euros) en pré-ouverture

** La société a dépassé les prévisions en matière de chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la croissance de son activité de chaîne d'approvisionnement, à la hausse des redevances de franchise et des recettes publicitaires

** La société annonce une hausse de 4,3% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 1,19 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), contre des estimations de 1,18 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA trimestriel de 4,07 dollars (XX,XX euros) contre 3,81 dollars (XX,XX euros) il y a un an

** Le titre DPZ a reculé d'environ 23% depuis le début de l'année à la dernière clôture