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Domino's dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à la bonne santé de sa chaîne d'approvisionnement
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 6, détails aux paragraphes 7 à 11)

Lundi, le chiffre d'affaires trimestriel de Domino's Pizza ( DPZ.O ) a légèrement dépassé les estimations de Wall Street, la croissance de son activité de chaîne d'approvisionnement ayant compensé la baisse de la demande dans ses restaurants, où la prudence des consommateurs a freiné les dépenses discrétionnaires.

L'action de la société, qui avait chuté d'environ 23% cette année, a progressé d'environ 7% en pré-ouverture.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de la société basée à Ann Arbor, dans le Michigan, s'est établi à 1,19 milliard de dollars, dépassant légèrement les estimations de 1,18 milliard de dollars, grâce à une hausse de 6,5% du chiffre d'affaires trimestriel de la chaîne d'approvisionnement, qui a atteint 731,7 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires de sa chaîne d’approvisionnement a progressé grâce à une hausse du volume des commandes des magasins et à une augmentation de 2,2% du prix du panier alimentaire, reflétant une inflation modérée des ingrédients et des fournitures qu’elle vend à ses franchisés.

“Je pense que la croissance des commandes est le principal moteur de la réussite à long terme de notre entreprise”, a déclaré dans un communiqué Russell Weiner , directeur général sortant de Domino's.

Les ventes à périmètre constant aux États-Unis n’ont toutefois progressé que de 0,1% pour le trimestre clos le 14 juin, un chiffre inférieur auxestimations des analystesqui tablaient sur une hausse de 0,62%, selon les données compilées par LSEG. Les ventes avaient augmenté de 3,4% il y a un an.

La croissancetrimestrielle du chiffre d’affaires de la chaîne de pizzerias aralenti au cours des derniers trimestres, les craintes liées à la hausse du coût de la vie et à la morosité du marché de l’emploi aux États-Unis ayant dissuadé les consommateurs de faire des dépenses superflues, notamment au restaurant.

M. Weiner a ajouté que le secteur américain de la restauration rapide dans son ensemble restait sous pression, faisant écho à son avertissement d’avril selon lequel la confiance des consommateurs était tombée en mars à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’inflation pesant sur les décisions d’achat.

Son coût des ventes trimestriel a augmenté de 4,7% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 716,2 millions de dollars.

Le bénéfice trimestriel de Domino's s'est établi à 4,07 dollars par action, en deçà des estimations de 4,17 dollars par action, en raison de la hausse du coût des ventes.

Valeurs associées

DOMINO'S PIZZA
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