Dominion Energy progresse grâce à un bénéfice du T3 supérieur aux attentes

31 octobre - ** Les actions de la société de services publics Dominion Energy D.N augmentent de 1,6 % à 60,47 $ avant le marché ** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,06 $ par action pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 95 cents par action pour les analystes - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires de 4,53 milliards de dollars pour le trimestre déclaré, en hausse par rapport aux 3,94 milliards de dollars de l'année dernière

** Le bénéfice d'exploitation ajusté du secteur de la Virginie a augmenté de 2,5 % pour atteindre 679 millions de dollars, et de 14 % pour atteindre 109 millions de dollars dans le secteur de la Caroline du Sud

** Toutefois, la compagnie réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année à une fourchette comprise entre 3,33 $ et 3,48 $ par action, contre une fourchette antérieure de 3,28 $ à 3,52 $ par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 10,5 % depuis le début de l'année