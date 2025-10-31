 Aller au contenu principal
Dominion Energy progresse grâce à un bénéfice du T3 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de la société de services publics Dominion Energy D.N augmentent de 1,6 % à 60,47 $ avant le marché ** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,06 $ par action pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 95 cents par action pour les analystes - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires de 4,53 milliards de dollars pour le trimestre déclaré, en hausse par rapport aux 3,94 milliards de dollars de l'année dernière

** Le bénéfice d'exploitation ajusté du secteur de la Virginie a augmenté de 2,5 % pour atteindre 679 millions de dollars, et de 14 % pour atteindre 109 millions de dollars dans le secteur de la Caroline du Sud

** Toutefois, la compagnie réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année à une fourchette comprise entre 3,33 $ et 3,48 $ par action, contre une fourchette antérieure de 3,28 $ à 3,52 $ par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 10,5 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

