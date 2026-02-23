Dominion Energy en baisse après avoir prévu un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 février - ** Les actions de Dominion Energy D.N en baisse de 1% à 65,50 $ en pré-commercialisation
** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,45 et 3,69 dollars par action, contre une estimation des analystes de 3,60 dollars par action - données compilées par LSEG
** Augmentation des dépenses d'investissement à 64,7 milliards de dollars sur cinq ans jusqu'en 2030, par rapport au budget précédent de 50,1 milliards de dollars sur cinq ans
** Augmentation des dépenses d'exploitation de ~11% à 3,33 milliards de dollars
** Augmentation des actions de ~9% en 2025
