Dominion dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, la demande en Virginie compensant la hausse des dépenses

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Le groupe américain d'énergie Dominion Energy D.N a annoncé vendredi des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, la hausse de la demande d'électricité dans sa division de Virginie ayant contribué à compenser une augmentation de 53 % des charges d'exploitation.

Le résultat d'exploitation ajusté du segment Virginie de Dominion a progressé de 22 % pour atteindre 670 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que les charges d'exploitation globales ont bondi à 4,15 milliards de dollars, contre 2,71 milliards l'année dernière, les services publics continuant à dépenser davantage en carburant, en modernisation du réseau et en maintenance pour répondre à la demande croissante d'électricité.

Voici plus de détails:

* Les services publics constatent un regain de croissance de la demande en électricité , tiré par les centres de données très gourmands en énergie qui prennent en charge les charges de travail liées à l’intelligence artificielle, en particulier en Virginie, qui abrite le plus grand marché mondial des centres de données.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de Dominion a atteint 4,48 milliards de dollars, contre 3,81 milliards il y a un an, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 4,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le résultat d'exploitation ajusté de son segment de Caroline du Sud a reculé d'environ 3,7 % pour s'établir à 105 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

* La société, dont le siège se trouve à Richmond, en Virginie, a affiché un bénéfice ajusté de 79 centimes par action, dépassant les prévisions de 68 centimes par action.

* Dominion a indiqué que son segment de Virginie avait conclu des contrats portant sur près de 53,8 gigawatts (GW) de capacité de centres de données en juillet, soit une hausse de 5,3 GW par rapport à décembre.

* En mai, Dominion et NextEra Energy NEE.N ont annoncé leur accord de fusion d’une valeur de 66,8 milliards de dollars, qui donnera naissance à l’un des plus grands groupes d’électricité au monde.

* Dominion fournit de l’électricité à 3,6 millions de clients en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, ainsi que du gaz naturel à 500 000 clients en Caroline du Sud.