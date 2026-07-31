 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dominion dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, la demande en Virginie compensant la hausse des dépenses
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 14:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe américain d'énergie Dominion Energy D.N a annoncé vendredi des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, la hausse de la demande d'électricité dans sa division de Virginie ayant contribué à compenser une augmentation de 53 % des charges d'exploitation.

Le résultat d'exploitation ajusté du segment Virginie de Dominion a progressé de 22 % pour atteindre 670 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que les charges d'exploitation globales ont bondi à 4,15 milliards de dollars, contre 2,71 milliards l'année dernière, les services publics continuant à dépenser davantage en carburant, en modernisation du réseau et en maintenance pour répondre à la demande croissante d'électricité.

Voici plus de détails:

* Les services publics constatent un regain de croissance de la demande en électricité , tiré par les centres de données très gourmands en énergie qui prennent en charge les charges de travail liées à l’intelligence artificielle, en particulier en Virginie, qui abrite le plus grand marché mondial des centres de données.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de Dominion a atteint 4,48 milliards de dollars, contre 3,81 milliards il y a un an, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 4,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le résultat d'exploitation ajusté de son segment de Caroline du Sud a reculé d'environ 3,7 % pour s'établir à 105 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

* La société, dont le siège se trouve à Richmond, en Virginie, a affiché un bénéfice ajusté de 79 centimes par action, dépassant les prévisions de 68 centimes par action.

* Dominion a indiqué que son segment de Virginie avait conclu des contrats portant sur près de 53,8 gigawatts (GW) de capacité de centres de données en juillet, soit une hausse de 5,3 GW par rapport à décembre.

* En mai, Dominion et NextEra Energy NEE.N ont annoncé leur accord de fusion d’une valeur de 66,8 milliards de dollars, qui donnera naissance à l’un des plus grands groupes d’électricité au monde.

* Dominion fournit de l’électricité à 3,6 millions de clients en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, ainsi que du gaz naturel à 500 000 clients en Caroline du Sud.

Valeurs associées

DOMINION ENERGY
69,750 USD NYSE 0,00%
NEXTERA ENERGY
87,950 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ouvriers récoltent des grappes de Pinot noir dans les vignobles du domaine Defilippi - i Gessi, dans le petit village d’Oliva Gessi, situé sur les collines verdoyantes de l’Oltrepò Pavese, dans le nord de l’Italie, le 30 juillet 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Des vendanges en juillet, du jamais-vu dans le nord de l'Italie
    information fournie par AFP 31.07.2026 15:54 

    Les fortes chaleurs bouleversent le calendrier dans l'Oltrepò Pavese, région viticole du nord de l'Italie, où les vendanges ont commencé avant même la fin du mois de juillet, une première. "Cette année est historique, car les raisins n'ont jamais été récoltés en ... Lire la suite

  • Un médecin soigne un patient atteint d'Ebola au Centre de traitement Ebola de Rwampara, à Bunia, à l’est de la République démocratique du Congo, le 13 juillet 2026 ( AFP / BENEDICTION MURHABAZI )
    Ebola: flambée sans précédent en RDC avec plus de 3.500 cas
    information fournie par AFP 31.07.2026 15:40 

    Plus de 3.500 cas d'Ebola ont été recensés en quelques mois en République démocratique du Congo (RDC), soit davantage que lors de l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays entre 2018 et 2020, selon les données publiées vendredi par les autorités congolaises. ... Lire la suite

  • terminal de paiement worldline (Crédit: Jonas Leupe / Unsplash)
    Worldline boucle la cession de ses parts dans sa coentreprise australienne
    information fournie par Zonebourse 31.07.2026 15:40 

    Worldline annonce la finalisation de la cession de sa participation de 51% dans Worldline Australia Pty Ltd (opérant sous le nom d'ANZ Worldline Payment Solutions) à son partenaire de coentreprise ANZ, pour une valeur d'entreprise d'environ 107 MEUR (sur une base ... Lire la suite

  • ( AFP / OZAN KOSE )
    Etats-Unis : un responsable de la Fed en faveur d'un "resserrement monétaire" progressif
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.07.2026 15:37 

    L'inflation aux Etats-Unis a marqué le pas au mois de juin, revenant à 3,7% sur un an, contre 4,1% en mai, selon l'indice PCE qui est privilégié par la Fed pour sa politique monétaire. Un des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), Neel Kashkari, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 513,45 +0,33%
HAFFNER ENERGY
0,326 +2,03%
2CRSI
26,2 -1,43%
GENFIT
14,96 +6,86%
WORLDLINE
12,158 +21,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank