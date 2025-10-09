Dominari Holdings, soutenue par les frères Trump, autorisée à diriger les introductions en bourse sur le NYSE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dominari Holdings DOMH.O , une société soutenue par les fils du président américain Donald Trump, a déclaré jeudi que son activité de conseil financier avait été approuvée en tant que membre de souscription limitée de la Bourse de New York, ce qui lui permet d'agir en tant que souscripteur chef de file ou principal pour les offres publiques initiales sur la bourse.