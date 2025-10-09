Dominari Holdings, soutenue par les frères Trump, autorisée à diriger les introductions en bourse sur le NYSE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dominari Holdings DOMH.O , une société soutenue par les fils du président américain Donald Trump, a déclaré jeudi que son activité de conseil financier avait obtenu l'autorisation d'être un chef de file ou un souscripteur principal pour les offres publiques initiales à la Bourse de New York.

La capacité de diriger une introduction en bourse peut permettre à une banque d'investissement d'exercer un contrôle maximal et de tirer un profit financier de la cotation. La société avait reçu une approbation similaire du Nasdaq NDAQ.O en août.

La famille Trump a annoncé plusieurs entreprises depuis sa victoire électorale, en tant que conseillers rémunérés au sein de conseils d'administration et en augmentant leurs investissements dans des terrains de golf, des hôtels, des entreprises de télécommunications, des mineurs de crypto-monnaie et des entreprises qui, selon eux, font écho aux politiques et à l'agenda du président.

Eric et Trump Jr. détiennent chacun 6,28 % de Dominari Holdings, selon les données de LSEG, qui est la société mère de la banque d'investissement de charme Dominari Securities. Cela les place parmi les principaux actionnaires de la société.

"Surveillez le pipeline autour de la SPAC manufacturière liée à Trump et des listes similaires. Si Dominari obtient à plusieurs reprises des rôles de premier plan, cela consolide une franchise spécialisée", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire et CIO chez Running Point Capital Advisors.

En août, Dominari Holdings a participé à la souscription d'une société de chèques en blanc axée sur la fabrication et lancée à l'adresse par les fils du président, dans le cadre de sa campagne Make in America.

Dominari a également organisé la fusion inversée entre la plateforme cryptographique Tron TRON.O de Justin Sun et SRM Entertainment en juin. Le milliardaire Sun a des liens étroits avec l'entreprise cryptographique World Liberty Financial de Trump.

La société détient également une participation dans American bitcoin ABTC.O , une entreprise de minage de crypto soutenue par les frères.

Le duo Trump a rejoint le conseil d'administration de Dominari en février. Son chiffre d'affaires a plus que quintuplé au cours du trimestre clos le 30 juin, qui a marqué le premier trimestre complet d'activités depuis leur nomination.