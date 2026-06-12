Dom Pérignon, Moon Pies et fortunes s'accumulent : Wall Street a célébré l'introduction en bourse historique de SpaceX

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* Une introduction en bourse crée de nouveaux millionnaires, rapporte 500 millions de dollars de commissions aux banques et fait grimper la fortune de Musk

* Les célébrations soulignent l'exubérance de Wall Street alors que les préoccupations économiques de la population subsistent

* JPMorgan, Goldman Sachs et le Nasdaq organisent des événements somptueux en l'honneur de SpaceX et d'Elon Musk

par Dawn Kopecki et Akash Sriram

Le premier jour de cotation de SpaceX est terminé. Place maintenant aux festivités.

Vendredi, au « Top of the House » du siège social de JPMorgan, un bâtiment de 4 milliards de dollars situé dans le centre de Manhattan, le directeur général Jamie Dimon servira des « moon pies », de la glace « space » et des bonbons « cloud » personnalisés à la directrice des opérations de SpaceX

SPCX.O Gwynne Shotwell, au directeur financier Brett Johnsen et à 250 employés du fabricant de fusées pour célébrer l’introduction en bourse historique et record de l’entreprise, selon une personne proche des festivités.

Dans le centre-ville, au cœur du quartier financier de New York, un groupe d’investisseurs en capital-risque organisait une soirée sur un toit à 30 000 dollars pour 30 personnes, avec des mini-burgers au bœuf Wagyu A5, de la tequila Don Julio, du scotch Macallan 18 ans d’âge et du champagne Dom Pérignon, a déclaré une personne proche des préparatifs de cette soirée. Les glaçons destinés aux cocktails, a précisé cette personne, portaient le logo stylisé « X » de l’entreprise gravé dans la glace. L'introduction en bourse de SpaceX a créé une nouvelle classe de millionnaires, rapporté des centaines de millions de dollars de commissions aux banques, ajouté des milliards de bénéfices aux premiers investisseurs institutionnels et fait du fondateur Elon Musk le premier "trillionnaire" au monde . Ces festivités se sont déroulées dans un contexte de ralentissement des dépenses de consommation et de regain d'inquiétudes concernant l'inflation, soulignant le fossé entre l'enthousiasme de Wall Street et l'inquiétude de la population face à l'économie.

Au moins 4 000 employés actuels et anciens de SpaceX détenaient à eux seuls des participations d'une valeur supérieure à 1 million de dollars au moment de l'introduction en bourse, selon les estimations de Hill.com, une plateforme facilitant les transactions d'actions de sociétés privées. 400 autres employés détenaient des participations d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars, a-t-elle indiqué.

"Il (Musk) vise depuis longtemps les étoiles avec ses ambitions extraterrestres, et il semble que de nombreux investisseurs partagent son enthousiasme pour l’avenir", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club.

BASKETS VERTES La Bourse Nasdaq, qui a remporté la cotation, a diffusé sur son grand écran de Times Square une image de 36 mètres de haut représentant Musk lors de la cérémonie d'ouverture. Musk a publié sur X une photo de l'équipe bancaire de Morgan Stanley, comprenant le directeur général Ted Pick, le coprésident Dan Simkowitz et le banquier vedette de la technologie Michael Grimes, tous chaussés de baskets vertes assorties, faisant ainsi allusion à la nécessité pour la banque d'exercer l'option "greenshoe" qui permet d'allouer des actions supplémentaires en cas de demande exceptionnelle des investisseurs.

Les banques impliquées dans l'introduction en bourse, qui devraient engranger quelque 500 millions de dollars de commissions, ont organisé des événements et des soirées pour les investisseurs toute la semaine, ont indiqué des personnes proches des festivités. Au siège de Goldman Sachs, dans le centre-ville, le co-directeur de la division Global Banking, Dan Dees, a accueilli Johnsen et d'autres dirigeants de SpaceX pour une célébration après la fixation du prix de l'introduction en boursejeudi soir, selon une source proche de l'événement.

Le directeur général David Solomon s'est exprimé vendredi sur les réseaux sociaux pour féliciter Musk et son équipe, soulignant à quel point la banque était honorée d'avoir été désignée "lead left bookrunner" pour cette opération, un titre qui lui a été attribué en raison de sa place dans la déclaration d'enregistrement de la société, indiquant son rôle de chef de file. Des motifs SpaceX ornaient les cadeaux distribués à travers la ville. Vendredi, les visiteurs de Goldman ont reçu des macarons en forme d’astéroïdes. JPMorgan illumine le sommet de son siège social de Park Avenue (423 mètres / 1 388 pieds) avec des lancements de fusées SpaceX pour marquer la collaboration de la banque avec l’entreprise.

L'équipe actions de JPMorgan a sonné sa propre cloche dans sa salle des marchés lorsque SpaceX est entrée en Bourse, avant de découper un gâteau en forme de fusée spécialement conçu pour l'équipe.

La fête organisée vendredi soir par JPMorgan s'annonce comme la plus grande célébration de SpaceX à Wall Street – une idée que Dimon a directement proposée à Musk il y a quelques mois.

Les célébrations de l'introduction en bourse ont duré plusieurs semaines au sein de la banque d'investissement, débutant par l'entretien de Dimon avec Musk lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi dernier, à laquelle ont participé près de 4 000 clients de la banque et au cours de laquelle le directeur général a qualifié l'entrepreneur énigmatique d'"Edison de notre temps". Vendredi, des objets liés à l'alunissage étaient exposés au siège de la banque, tandis que les écrans d'affichage numériques internes de la banque diffuseront des images des lancements de SpaceX.