Dolphin Entertainment Inc devrait afficher une perte de 5 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dolphin Entertainment Inc DLPN.OQ DLPN.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Coral Gables en Floride devrait déclarer une augmentation de 13,5% de ses revenus à 13 millions de dollars contre 11,45 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Dolphin Entertainment Inc est une perte de 5 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Dolphin Entertainment Inc est de 5,00 $, soit environ 77,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,12 $

11 août - Ce résumé a été généré par machine le 11 août à 20:16 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)