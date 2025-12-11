Dollarama revoit à la hausse ses prévisions de ventes en raison de la forte demande pour les articles ménagers moins chers

Le distributeur canadien Dollarama

DOL.TO a relevé jeudi ses prévisions de ventes annuelles après avoir dépassé les estimations des analystes pour les résultats du troisième trimestre, les consommateurs sensibles aux prix s'étant tournés vers ses magasins pour des produits de consommation abordables et des marchandises saisonnières.

Les produits à prix réduits, allant des produits de base pour le garde-manger aux produits de nettoyage et aux articles de soins personnels, attirent régulièrement les consommateurs dont les portefeuilles se resserrent et qui sont confrontés à une inflation tenace, ce qui stimule les ventes des magasins à un dollar.

On s'attend à ce que l'inflation au Canada soit temporairement plus élevée à court terme, même si l'économie semble résister à l'impact des mesures commerciales américaines.

Le directeur général de la société, Neil Rossy, a déclaré que l'entreprise soutenait la croissance dans un environnement économique "imprévisible" grâce à sa discipline en matière de coûts et à l'expansion de ses activités en Amérique latine et en Australie.

Les détaillants à rabais américains Dollar Tree

DLTR.O et Dollar General DG.N ont relevé leurs prévisions de ventes et de bénéfices la semaine dernière, aidés par la forte demande des consommateurs à la recherche d'aubaines.

Dollarama s'attend à ce que les ventes comparables de l'exercice 2026 augmentent de 4,2 % à 4,7 %, alors que les prévisions précédentes tablaient sur une hausse de 3 % à 4 %.

Elle prévoit une marge annuelle de 45 % à 45,5 %, comparativement à son objectif précédent de 44,2 % à 45,2 %.

Les ventes nettes pour le troisième trimestre terminé le 2 novembre se sont élevées à 1,91 milliard de dollars canadiens (1,38 milliard de dollars américains), ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,87 milliard de dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes des magasins comparables au Canada au cours du trimestre visé ont augmenté de 6 %, en raison d'une hausse de 4,1 % des transactions et d'une augmentation de 1,9 % du panier moyen, a indiqué Dollarama.

La société a gagné 1,17 $ CA par action, dépassant les estimations de 1,10 $ CA par action.

(1 $ = 1,3794 dollar canadien)