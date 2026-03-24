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Dollarama Canada prévoit des ventes annuelles largement inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte aux paragraphes 2 et 3)

Dollarama DOL.TO a prévu des ventes annuelles largement inférieures aux estimations de Wall Street mardi, signalant une baisse de la demande alors que les consommateurs à court d'argent sont de plus en plus sélectifs dans leurs achats, dans un contexte d'inflation persistante et d'affaiblissement du marché de l'emploi.

Les consommateurs canadiens se débattent avec des budgets familiaux tendus, affectés par une inflation plus élevée, la hausse des prix du pétrole brut due à la guerre en Iran , et la hausse des prix des produits alimentaires , tandis que les incertitudes liées au commerce pèsent sur l'humeur des consommateurs.

Ces conditions font que les consommateurs à faible revenu hésitent à dépenser pour des articles non essentiels, ce qui nuit aux ventes des détaillants.

Le distributeur discount canadien prévoit une croissance annuelle des ventes comparables de l'ordre de 3 à 4 %, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 3,90 %.

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