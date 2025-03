Dollar Tree vers la cession de sa filiale Family Dollar

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Dollar Tree, dont l'action avance de 1,3% en avant-Bourse, se dirige tout droit vers la cession de sa filiale Family Dollar à un consortium d'investisseurs privés pour environ un milliard de dollars, selon le Wall Street Journal mercredi, qui cite des sources proches du dossier. La finalisation de l'opération est attendue au deuxième trimestre. Par ailleurs, le détaillant discount américain table pour l'exercice 2025, un bpa ajusté allant de 5 à 5,50 dollars et des revenus de 18,5 à 19,1 milliards de dollars.

