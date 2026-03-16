Dollar Tree signale un allègement des droits de douane et rejoint Dollar General avec de faibles prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dollar Tree reste prudent en raison de la volatilité des tarifs à court terme et du conflit au Moyen-Orient

* Les changements tarifaires pourraient être compensés par des augmentations du coût du carburant, prévient le directeur financier Glendinning

* La société affiche des ventes trimestrielles conformes aux estimations et un bénéfice supérieur aux prévisions

* Les actions augmentent d'environ 3 % dans les premiers échanges

(Réécriture du paragraphe 1, ajout du contexte et des détails tout au long du texte, commentaires du directeur financier aux paragraphes 4 et 5, mise à jour des actions) par Neil J Kanatt

Le distributeur discount Dollar Tree

DLTR.O a indiqué lundique l'entreprise pourrait bénéficier de tarifs douaniers favorables à court terme, même si le magasin discount a rejoint son rival Dollar General en prévoyant des ventes annuelles modérées face à des dépenses restreintes.

Les entreprises de consommation sont confrontées à l'incertitude entourant les droits d'importation après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé les taxes antérieures de Washington en février et que les États-Unis ont commencé à percevoir des droits de douane uniformes de 10 %. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les droits de douane pourraient encore augmenter.

Dollar Tree, qui importe une grande partie de ses marchandises importées de Chine, a déclaré que ses stocks actuels avaient été achetés avant la décision de la Cour suprême, ce qui signifie que tout avantage lié à la baisse des droits de douane ne se matérialiserait qu'après le prochain trimestre.

Le directeur financier Stewart Glendinning a déclaré que l'entreprise restait toujours prudente malgré les avantages potentiels des récents changements tarifaires, citant la volatilité des politiques à court terme et les éventuelles augmentations de coûts liées au conflit au Moyen-Orient.

"Je pense qu'une partie de l'avantage des droits de douane pourrait compenser certaines augmentations du coût du carburant", a déclaré Glendinning lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Jeudi dernier, son rival Dollar General DG.N a prévu des ventes faibles pour l'ensemble de l'année.

Les Dollar Stores sont en difficulté car les consommateurs en proie à l'inflation réduisent leurs dépenses, tandis que les vols, l'augmentation des salaires et la concurrence des détaillants tels que Walmart WMT.O et Amazon.com AMZN.O , qui érode les marges, pèsent sur les résultats.

Les actions de Dollar Tree, qui vend de tout, des ustensiles de cuisine aux articles de fête, entre 3 et 7 dollars, ont augmenté d'environ 3 % dans les premiers échanges, après avoir chuté de près de 13 % depuis le début de l'année. Les actions ont augmenté de 64 % en 2025. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes nettes de l' exercice 2026 provenant des activités poursuivies se situent entre 20,5 milliards de dollars et 20,7 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 20,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 6,50 à 6,90 dollars, largement en ligne avec les attentes de 6,69 dollars.

Les prévisions semblent "raisonnablement prudentes", a déclaré Michael Montani, analyste chez Evercore ISI.

Dollar Tree a investi dans la modernisation de l'agencement des magasins, l'amélioration de l'assortiment de marchandises et le renforcement des présentations saisonnières, tout en développant sa stratégie multi-points de vente.

Cette stratégie "introduit plus de concurrence, en particulier avec des concurrents aux moyens plus importants", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA.

Pour le quatrième trimestre, la société a enregistré des ventes de 5,45 milliards de dollars, conformes aux estimations, tandis que le bénéfice ajusté par action de 2,56 dollars a dépassé les attentes de 2,52 dollars.