Dollar Tree relève ses objectifs annuels en raison de la demande soutenue pour des produits bon marché

La société Dollar Tree DLTR.O a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mercredi, les Américains, toutes tranches de revenus confondues, se tournent de plus en plus vers ses magasins pour trouver des produits moins chers, même si la société est confrontée à une certaine pression tarifaire sur les coûts.

Les actions de Dollar Tree, qui ont bondi d'environ 50 % cette année, étaient en baisse d'environ 5 % avant la cloche après que la société a déclaré que son bénéfice du trimestre en cours serait largement inchangé séquentiellement en raison d'un impact des tarifs douaniers.

Les droits de douane imposés par le Président américain Donald Trump ont réduit les marges des détaillants qui cherchent à maintenir des prix bas pour les consommateurs à la recherche de valeur, amplifiant les défis pour les entreprises qui naviguent dans l'incertitude accrue et l'inflation collante dans un environnement économique fragile.

La société a annoncé un bénéfice de 57 cents pour le deuxième trimestre, dépassant une estimation de 41 cents, selon les données compilées par LSEG. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,33 $ pour le troisième trimestre.

Le coût des ventes de Dollar Tree a augmenté pour atteindre près de 3 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 2,67 milliards de dollars il y a un an, en raison des droits de douane et des remises plus élevées sur certains articles.

Toutefois, la société s'attend à atténuer la majeure partie de l'impact des droits de douane et a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action, qui devrait se situer entre 5,32 et 5,72 dollars, contre un objectif antérieur de 5,15 à 5,65 dollars par action.

En pleine année de transition après la vente de Family Dollar, la société ouvre davantage de magasins sous l'enseigne Dollar Tree et convertit ses magasins pour y inclure des points de vente à plusieurs niveaux.

Les prix plus bas de Dollar Tree - environ 85 % des articles dans ses magasins sont vendus à moins de 2 dollars - et les paquets plus petits ont contribué à attirer les consommateurs à revenus moyens et élevés, en plus des consommateurs à faibles revenus qui constituent son cœur de cible.

Les ventes comparables pour le trimestre ont augmenté de 6,5 %, dépassant l'estimation d'une hausse de 4,9 %, grâce à la croissance du trafic et du montant dépensé par visite.

La croissance des ventes "dans un contexte économique de plus en plus difficile renforce la position unique qu'occupe Dollar Tree dans le paysage actuel de la vente au détail", a déclaré le directeur général, Mike Creedon.

Les consommateurs pourraient subir une pression accrue au cours du second semestre de l'année, les droits de douane entraînant une hausse des prix pendant la période clé des achats de Noël, a déclaré la semaine dernière son rival Dollar General DG.N après avoir relevé ses objectifs annuels.

Dollar Tree prévoit désormais un chiffre d'affaires net pour 2025 compris entre 19,3 et 19,5 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 18,5 à 19,1 milliards de dollars.