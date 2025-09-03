 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dollar Tree relève ses objectifs annuels en raison de la demande soutenue de produits bon marché
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans le communiqué et d'éléments de contexte)

Dollar Tree DLTR.O a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mercredi, les Américains, toutes tranches de revenus confondues, se tournant de plus en plus vers ses magasins pour trouver des produits d'épicerie abordables, ainsi que des vêtements et des articles de décoration intérieure.

Les actions de la société, qui ont bondi de près de 50 % cette année, ont inversé les gains initiaux pour chuter d'environ 7 % dans les échanges avant bourse, alors que le distributeur à prix réduit est aux prises avec les coûts des tarifs.

Les prix plus bas de Dollar Tree - environ 85 % des articles dans ses magasins sont vendus à moins de 2 $ - et les paquets plus petits ont contribué à attirer les consommateurs à revenu moyen et élevé à la recherche de valeur, en plus de son noyau dur de consommateurs à faible revenu.

En pleine année de transition après la vente de l'enseigne Family Dollar, la société ouvre davantage de magasins sous l'enseigne Dollar Tree. Elle convertit également ses magasins pour y inclure des prix à plusieurs niveaux afin de faire face à la concurrence des grandes surfaces telles que Walmart WMT.N et des plates-formes de commerce électronique.

Alors que son bénéfice ajusté de 57 cents au deuxième trimestre a battu les estimations de 41 cents, la société a déclaré que son bénéfice du trimestre en cours serait largement stable en séquentiel en raison de l'impact des tarifs douaniers.

La croissance des ventes "dans un contexte économique de plus en plus difficile renforce la position unique qu'occupe Dollar Tree dans le paysage actuel de la vente au détail", a déclaré la directrice générale Mike Creedon.

Les ventes comparables de Dollar Tree pour le trimestre ont augmenté de 6,5 %, dépassant l'estimation d'une hausse de 4,9 %, grâce à l'augmentation du trafic et du montant dépensé par visite.

Le coût des ventes de la société a augmenté pour atteindre près de 3 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 2,67 milliards de dollars il y a un an, en raison des tarifs douaniers et des remises plus élevées sur certains articles.

Dollar Tree prévoit désormais un chiffre d'affaires net pour 2025 compris entre 19,3 et 19,5 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 18,5 et 19,1 milliards de dollars.

Il prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 5,32 et 5,72 dollars, contre un objectif précédent de 5,15 à 5,65 dollars par action.

