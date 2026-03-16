Dollar Tree prévoit un chiffre d'affaires annuel en demi-teinte en raison du resserrement des dépenses

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout d'éléments de contexte et de détails, mise à jour des actions)

Le distributeur discount Dollar Tree

DLTR.O a rejoint son rival Dollar General DG.N en prévoyant un chiffre d'affaires annuel en demi-teinte, les consommateurs restant économes face à la volatilité macroéconomique croissante.

Les Dollar Stores sont en difficulté car les consommateurs , lassés par l'inflation, réduisent leurs dépenses, tandis que les vols, les pressions salariales et la concurrence sur les prix des poids lourds tels que Walmart et Amazon, qui érode les marges, pèsent également sur les résultats. Les consommateurs américains doivent faire face à l'augmentation du coût de la vie et aux signes de détérioration du marché de l'emploi . Les prix à la consommation se sont probablement accélérés en février, alimentés par les tarifs douaniers et la hausse des coûts de l'essence et du pétrole en raison des tensions au Moyen-Orient. Jeudi dernier, Dollar General a prévu des ventes faibles pour l'ensemble de l'année, malgré des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Entre-temps, le géant de la vente au détail Walmart WMT.O , qui a vu les ventes en ligne de plus en plus alimentées par les acheteurs à revenu élevé, a maintenu des perspectives prudentes pour l'ensemble de l'année, bien qu'il ait affiché des ventes trimestrielles en hausse.

Les actions de Dollar Tree ont baissé d'environ 1 % dans les échanges avant bourse, après avoir chuté de près de 13 % depuis le début de l'année. Elles ont augmenté de 64 % en 2025.

Dollar Tree prévoit un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 compris entre 20,5 et 20,7 milliards de dollars, contre des estimations de 20,69 milliards de dollars pour les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 6,50 et 6,90 dollars, largement en ligne avec les estimations des analystes de 6,69 dollars.

L'entreprise a investi dans la modernisation de l'agencement de ses magasins, dans une meilleure sélection de produits pour les consommateurs et dans une meilleure présentation des produits saisonniers, tout en renforçant sa stratégie de points de vente multiples pour attirer les clients à la recherche de valeur.

Dollar Tree, qui a déclaré l'année dernière qu'elle diversifierait ses sources d'approvisionnement et augmenterait ses prix pour atténuer les droits de douane, a dû jongler avec les coûts croissants des importations tout en essayant de ne pas aliéner les clients soucieux de leur budget.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 janvier, la société a enregistré des ventes trimestrielles de 5,45 milliards de dollars, contre 5,46 milliards de dollars estimés par les analystes, tandis que le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,56 dollars, soit un peu plus que les attentes de 2,52 dollars.