Dollar Tree prévoit des bénéfices élevés pour l'exercice 2026 et réitère ses objectifs annuels

Dollar Tree DLTR.O a prévu mercredi un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street et a maintenu ses objectifs annuels, signalant une demande constante pour des produits alimentaires et essentiels à prix abordable.

Les actions de la société ont grimpé de 7 % dans les échanges avant bourse après qu'elle ait également maintenu ses prévisions pour le trimestre en cours. Elles ont augmenté d'environ 28 % depuis le début de l'année.

Face à l'inflation et à l'incertitude qui pèsent sur les budgets, de plus en plus de consommateurs à revenus moyens et élevés se tournent également vers les magasins discount pour satisfaire leurs besoins.

Avant sa réunion avec les investisseurs qui se tiendra à New York plus tard dans la journée, l'exploitant de magasins à prix réduits a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que les bénéfices de l'exercice 2026, qui se termine en février 2027, augmentent d'un pourcentage élevé à deux chiffres. Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 14,04 %, selon les données compilées par LSEG.

"(Les perspectives de BPA) apportent un soulagement", a déclaré Michael Montani, analyste chez Evercore, ajoutant que les droits de douane restent un risque majeur pour tous les principaux importateurs.

Ces perspectives interviennent environ un mois après que Dollar Tree a fait preuve de prudence dans ses prévisions pour le troisième trimestre en raison de la hausse des droits de douane.

À l'époque, le directeur général Mike Creedon avait déclaré que l'impact des droits de douane sur les coûts de l'entreprise avait été reporté à plus tard dans l'année. Il a toutefois réaffirmé que Dollar Tree atténuerait la majeure partie de l'impact en déplaçant ses sources d'approvisionnement et en augmentant ses prix.

Dollar General DG.N , l'un de ses principaux rivaux, a déclaré en août que les droits de douane à l'importation imposés par le président américain Donald Trump avaient déjà entraîné certaines hausses de prix. La semaine dernière, les États-Unis ont menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires de 100 % sur les importations chinoises - une mesure qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur les détaillants, y compris les magasins à un dollar.

Lors de la réunion avec les investisseurs, les dirigeants de la société prévoient également de discuter de la chaîne d'approvisionnement et des magasins de Dollar Tree, ainsi que d'exposer les projets de l'enseigne éponyme autonome après sa séparation d'avec Family Dollar.

Dollar Tree a achevé en juillet la cession de Family Dollar et s'est concentré sur la conversion de ses magasins pour y inclure des prix à plusieurs niveaux.