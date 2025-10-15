 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 081,00
+0,02%
Indices
Chiffres-clés

Dollar Tree prévoit des bénéfices élevés pour l'exercice 2026 et réitère ses objectifs annuels
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du communiqué tout au long, le commentaire de l'analyste au paragraphe 5)

Dollar Tree DLTR.O a prévu mercredi un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street et a maintenu ses objectifs annuels, signalant une demande constante pour des produits alimentaires et essentiels à prix abordable.

Les actions de la société ont grimpé de 7 % dans les échanges avant bourse après qu'elle ait également maintenu ses prévisions pour le trimestre en cours. Elles ont augmenté d'environ 28 % depuis le début de l'année.

Face à l'inflation et à l'incertitude qui pèsent sur les budgets, de plus en plus de consommateurs à revenus moyens et élevés se tournent également vers les magasins discount pour satisfaire leurs besoins.

Avant sa réunion avec les investisseurs qui se tiendra à New York plus tard dans la journée, l'exploitant de magasins à prix réduits a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que les bénéfices de l'exercice 2026, qui se termine en février 2027, augmentent d'un pourcentage élevé à deux chiffres. Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 14,04 %, selon les données compilées par LSEG.

"(Les perspectives de BPA) apportent un soulagement", a déclaré Michael Montani, analyste chez Evercore, ajoutant que les droits de douane restent un risque majeur pour tous les principaux importateurs.

Ces perspectives interviennent environ un mois après que Dollar Tree a fait preuve de prudence dans ses prévisions pour le troisième trimestre en raison de la hausse des droits de douane.

À l'époque, le directeur général Mike Creedon avait déclaré que l'impact des droits de douane sur les coûts de l'entreprise avait été reporté à plus tard dans l'année. Il a toutefois réaffirmé que Dollar Tree atténuerait la majeure partie de l'impact en déplaçant ses sources d'approvisionnement et en augmentant ses prix.

Dollar General DG.N , l'un de ses principaux rivaux, a déclaré en août que les droits de douane à l'importation imposés par le président américain Donald Trump avaient déjà entraîné certaines hausses de prix. La semaine dernière, les États-Unis ont menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires de 100 % sur les importations chinoises - une mesure qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur les détaillants, y compris les magasins à un dollar.

Lors de la réunion avec les investisseurs, les dirigeants de la société prévoient également de discuter de la chaîne d'approvisionnement et des magasins de Dollar Tree, ainsi que d'exposer les projets de l'enseigne éponyme autonome après sa séparation d'avec Family Dollar.

Dollar Tree a achevé en juillet la cession de Family Dollar et s'est concentré sur la conversion de ses magasins pour y inclure des prix à plusieurs niveaux.

Valeurs associées

DOLLAR GENERAL
106,390 USD NYSE +2,57%
DOLLAR TREE
95,9700 USD NASDAQ +0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

  • Le premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une session de questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale, à Paris, le 15 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )
    A peine installé, Lecornu affronte deux motions de censure
    information fournie par AFP 16.10.2025 08:15 

    Un dernier obstacle avant d'entamer l'examen du budget: deux motions de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, l'une de LFI et l'autre du RN, seront débattues par les députés jeudi matin, et devraient être rejetées, dans un scrutin serré, faute de ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank