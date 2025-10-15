Dollar Tree prévoit de bons résultats pour l'exercice 2026 et réitère ses objectifs annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2)

Dollar Tree DLTR.O a prévu mercredi un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street et a maintenu ses objectifs annuels, signalant une demande soutenue pour des produits alimentaires et essentiels à prix abordable.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 4 % dans les premiers échanges après qu'elle ait également maintenu ses prévisions pour le trimestre en cours. Elles ont augmenté d'environ 28 % depuis le début de l'année.

Face à l'inflation et à l'incertitude qui pèsent sur les budgets, de plus en plus de consommateurs à revenus moyens et élevés se tournent également vers les magasins discount pour satisfaire leurs besoins.

Avant sa journée des investisseurs qui se tiendra à New York mercredi, l'exploitant de magasins à prix réduits a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que les bénéfices de l'exercice 2026 augmentent d'un pourcentage élevé de 15 %. Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 14,04 %, selon les données compilées par LSEG.

La réitération des prévisions pour l'exercice 2025 et le trimestre en cours intervient un mois après que Dollar Tree a fait preuve de prudence pour le troisième trimestre en raison de l'augmentation des coûts tarifaires.

À l'époque, le directeur général Mike Creedon avait déclaré que l'impact des tarifs douaniers sur les coûts de l'entreprise avait été reporté à plus tard dans l'année. Il a toutefois réaffirmé que Dollar Tree atténuerait la majeure partie de l'impact en déplaçant ses sources d'approvisionnement et en augmentant ses prix.