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Dollar Tree en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

16 mars - ** Les actions du distributeur à rabais Dollar Tree

DLTR.O en hausse de ~6 % à 113,61 $

** L'action est prête pour sa meilleure journée en plus de trois mois, si les gains se maintiennent

** La société dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre et prévoit un impact favorable des tarifs douaniers à court terme

** Le BPA ajusté trimestriel s'élève à 2,56 $, dépassant les estimations de 2,52 $, les ventes nettes sont en ligne avec les estimations - données compilées par LSEG ** Cependant, la société prévoit des ventes annuelles largement inférieures aux attentes, car les consommateurs soucieux de leur budget resserrent leurs dépenses

** Michael Gunther de Consumer Edge déclare que la croissance des dépenses dans les magasins à un dollar a légèrement ralenti au cours des dernières périodes, mais que Dollar Tree a gagné des parts de marché dans l'espace des magasins à un dollar dans tous les groupes de revenus au cours de l'année écoulée, y compris pendant la période clé des fêtes

** Les ventes nettes annuelles devraient se situer entre 20,5 et 20,7 milliards de dollars, contre 20,69 milliards de dollars estimés par les analystes

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 13 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOLLAR TREE
114,1750 USD NASDAQ +6,25%
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