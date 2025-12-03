Dollar Tree en hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions du distributeur à prix réduit Dollar Tree < DLTR.O > sont en hausse d'environ 2 % à 111,18 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations de ventes trimestrielles grâce à une demande soutenue pour ses produits de première nécessité à prix abordable

** La société s'attend maintenant à ce que le BPA ajusté pour l'exercice 2025 se situe entre 5,60 et 5,80 dollars, contre une prévision antérieure de 5,32 à 5,72 dollars

** Les ventes du troisième trimestre s'élèvent à 4,75 milliards de dollars, contre 4,70 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, DLTR a augmenté d'environ 45% depuis le début de l'année