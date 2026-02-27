 Aller au contenu principal
Dollar Tree en baisse ; Citigroup rétrograde la note à "neutre
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 13:54

27 février - ** Les actions de Dollar Tree DLTR.O ont baissé de ~2% à 124,70 $ avant le marché

** Citigroup rétrograde l'action de "acheter" à "neutre"

** Le ratio risque/récompense de l'action est équilibré, les actions ayant doublé par rapport à leur niveau le plus bas après l'annonce d'importants tarifs douaniers par l'administration américaine en avril 2025

** 10 courtiers sur 28 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 7 à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 128 $ - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 64 % en 2025

