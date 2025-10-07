Dollar Tree en baisse après l'abaissement de sa note et de son objectif de cours par Jefferies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de Dollar Tree DLTR.O ont baissé de 2,3 % à 85,65 $ avant le marché, leur niveau le plus bas depuis le 19 mai

** Jefferies réduit la note de "maintien" à "sous-performance" et l'objectif de cours de 110 $ à 70 $

** L'inflation, les décisions de la direction et les tarifs douaniers ont transformé un modèle d'entreprise simple en un modèle complexe

** La pression sur les marges, l'augmentation de la concurrence et les vents contraires macroéconomiques ajoutent à la pression sur DLTR avant la journée des investisseurs du 15 octobre

** déclare que Walmart WMT.N est une alternative moins chère; ajoute que "la différenciation de DLTR s'érode, laissant sa stratégie multi-prix exposée"

** La note moyenne attribuée à l'action par 28 analystes est "maintien" et l'objectif de cours médian est de 109 $ – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, DLTR a augmenté de 17%, WMT a progressé d'environ 13%, S&P 500

.SPX a augmenté de près de 15%