 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 782,41
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dollar Tree: des milliers de magasins intégrés à Uber Eats
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 15:05

(Zonebourse.com) - Dollar Tree et Uber Technologies annoncent un nouveau partenariat entre l'enseigne de distribution et la plateforme Uber Eats, marquant une nouvelle étape dans l'expansion d'Uber dans le commerce de détail en banlieues et en zones rurales aux Etats-Unis.

Près de 9.000 magasins Dollar Tree rejoignent ainsi l'application Uber Eats, 'offrant aux clients un accès à la demande à des produits essentiels à valeur ajoutée, des collations, des articles de fête et des surprises saisonnières'.

'Dollar Tree offre aux clients une expérience d'achat unique en son genre, désormais disponible en livraison d'une simple pression sur un bouton sur les applications Uber Eats et Uber', expliquent les deux groupes.

Valeurs associées

DOLLAR TREE
113,0150 USD NASDAQ +0,14%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank