Dollar Tree: des milliers de magasins intégrés à Uber Eats information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 15:05









(Zonebourse.com) - Dollar Tree et Uber Technologies annoncent un nouveau partenariat entre l'enseigne de distribution et la plateforme Uber Eats, marquant une nouvelle étape dans l'expansion d'Uber dans le commerce de détail en banlieues et en zones rurales aux Etats-Unis.



Près de 9.000 magasins Dollar Tree rejoignent ainsi l'application Uber Eats, 'offrant aux clients un accès à la demande à des produits essentiels à valeur ajoutée, des collations, des articles de fête et des surprises saisonnières'.



'Dollar Tree offre aux clients une expérience d'achat unique en son genre, désormais disponible en livraison d'une simple pression sur un bouton sur les applications Uber Eats et Uber', expliquent les deux groupes.





