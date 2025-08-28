Dollar Tree: des milliers de magasins intégrés à Uber Eats
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 15:05
Près de 9.000 magasins Dollar Tree rejoignent ainsi l'application Uber Eats, 'offrant aux clients un accès à la demande à des produits essentiels à valeur ajoutée, des collations, des articles de fête et des surprises saisonnières'.
'Dollar Tree offre aux clients une expérience d'achat unique en son genre, désormais disponible en livraison d'une simple pression sur un bouton sur les applications Uber Eats et Uber', expliquent les deux groupes.
Valeurs associées
|113,0150 USD
|NASDAQ
|+0,14%
A lire aussi
-
Les actions de Snowflake s'envolent alors que le boom de l'IA alimente la demande de plateformes de données
par Akash Sriram Les actions de Snowflake SNOW.N ont bondi d'environ 12 % jeudi, profitant d'une vague de demande pour les produits de base de données d'intelligence artificielle de la société, alors que les entreprises s'efforcent de moderniser leur infrastructure ... Lire la suite
-
(Reuters) -Les inscriptions au chômage ont baissé plus fortement que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 23 août, à 229.000 contre 234.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 230.000 inscriptions ... Lire la suite
-
L'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrey Kelin, arrive au ministère des Affaires étrangères après avoir été convoqué à la suite des frappes sur Kiev qui ont tué au moins 17 personnes et endommagé le bâtiment du British Council. IMAGES
-
Le fonds souverain de Singapour, Temasek, l'un des plus importants au monde, a annoncé jeudi se réorganiser en trois nouvelles entités pour mieux gérer ses investissements face à l'incertitude croissante des marchés mondiaux. La nouvelle structure entrera en vigueur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer