 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dollar Tree dépasse très légèrement le consensus au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 14:00

Dollar Tree publie un BPA ajusté en augmentation de 21% à 2,56 USD au titre de son 4e trimestre 2025 (clos fin janvier), un niveau dépassant de 1% environ le consensus de marché, avec un profit opérationnel ajusté en croissance de 10,7% à 695 MUSD.

Le groupe de distribution à bas prix a amélioré sa marge brute de 150 points de base à 39,1%, principalement grâce aux initiatives de tarification et à la baisse des coûts de fret intérieur et d'importation.

À 5,45 MdsUSD, son chiffre d'affaires s'est accru de 9%, dont des ventes à magasins comparables en augmentation de 5%, stimulées par une hausse de 6,3% du ticket moyen, partiellement compensée par une baisse de 1,2% du trafic.

"Nos résultats solides ce trimestre montrent que Dollar Tree reste la destination commerciale américaine pour la valeur, la commodité et la découverte, comme le montre notre 20e année consécutive de ventes positives à magasins comparables", commente Mike Creedon.

"En offrant une grande valeur à bas prix, avec une exécution disciplinée, nous continuons d'élargir notre portée et de favoriser une croissance à long terme", poursuit ce directeur général (CEO) de Dollar Tree.

Pour le 1er trimestre de son exercice 2026, le groupe anticipe un BPA ajusté des opérations poursuivies compris entre 1,45 USD et 1,60 USD, ainsi qu'une progression comprise entre 3% et 4% de ses ventes à magasins comparables.

Valeurs associées

DOLLAR TREE
112,9700 USD NASDAQ +5,13%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank