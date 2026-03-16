Dollar Tree dépasse très légèrement le consensus au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 14:00
Le groupe de distribution à bas prix a amélioré sa marge brute de 150 points de base à 39,1%, principalement grâce aux initiatives de tarification et à la baisse des coûts de fret intérieur et d'importation.
À 5,45 MdsUSD, son chiffre d'affaires s'est accru de 9%, dont des ventes à magasins comparables en augmentation de 5%, stimulées par une hausse de 6,3% du ticket moyen, partiellement compensée par une baisse de 1,2% du trafic.
"Nos résultats solides ce trimestre montrent que Dollar Tree reste la destination commerciale américaine pour la valeur, la commodité et la découverte, comme le montre notre 20e année consécutive de ventes positives à magasins comparables", commente Mike Creedon.
"En offrant une grande valeur à bas prix, avec une exécution disciplinée, nous continuons d'élargir notre portée et de favoriser une croissance à long terme", poursuit ce directeur général (CEO) de Dollar Tree.
Pour le 1er trimestre de son exercice 2026, le groupe anticipe un BPA ajusté des opérations poursuivies compris entre 1,45 USD et 1,60 USD, ainsi qu'une progression comprise entre 3% et 4% de ses ventes à magasins comparables.
Valeurs associées
|112,9700 USD
|NASDAQ
|+5,13%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Brown-Forman BFb.N , fabricant de Jack Daniel's, a nommé lundi Jim Peters, dirigeant de ... Lire la suite
-
Le groupe Engie a indiqué lundi à l'AFP avoir mis fin aux fonctions du diplomate français Fabrice Aidan, cité à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein. Le groupe, qui avait dans un premier temps suspendu le diplomate, "a décidé de mettre fin aux fonctions ... Lire la suite
-
La banque italienne UniCredit a suscité lundi une levée de boucliers en Allemagne après avoir lancé une offre publique d'achat d'environ 35 milliards d'euros, jugée hostile, sur sa rivale allemande Commerzbank. Une telle offensive est politiquement sensible, l’État ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en hausse lundi, soutenue par le léger repli des prix du pétrole alors que Donald Trump presse les grandes puissances à s'impliquer pour rouvrir le stratégique détroit d'Ormuz, sans avancée concrète pour le moment. Vers 14H00 GMT (15H00 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer