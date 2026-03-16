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Dollar Tree chute après des prévisions de ventes annuelles décevantes
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 11:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions du distributeur discount Dollar Tree

DLTR.O ont baissé de 3 % à 104,70 $ avant le marché ** Prévisions de ventes annuelles largement inférieures aux attentes, les consommateurs soucieux de leur budget ayant resserré leurs dépenses

** Les ventes nettes annuelles devraient se situer entre 20,5 et 20,7 milliards de dollars, contre 20,69 milliards de dollars estimés par les analystes

** Le BPA ajusté annuel devrait se situer entre 6,50 et 6,90 dollars, ce qui correspond largement aux estimations de 6,69 dollars

** Ventes de 5,45 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 5,46 milliards de dollars

** Cependant, le BPA ajusté trimestriel s'est élevé à 2,56 $, dépassant les estimations de 2,52 $

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~13% depuis le début de l'année

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