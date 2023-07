Dollar : le calme avant la Fed

" Pour l'instant, le marché table sur un ' statu quo ' après la réunion de juillet et sur une première baisse des taux début 2024 ", indique Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

(AOF) - Commerzbank juge peu probable que la réunion de la Fed ce soir se traduira par une réévaluation du dollar. A quelques heures de la décision de la Banque centrale américaine, le dollar recule légèrement contre l'euro et la livre sterling. Selon le spécialiste, la Fed ne devrait pas trouver trop difficile de garder toutes ses options ouvertes dans sa communication. Si une hausse de 25 points de base est anticipée ce soir, sa trajectoire dans les prochains mois devrait rester un mystère.

