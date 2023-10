Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dollar General: retour de Todd Vasos comme CEO information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 09:42









(CercleFinance.com) - Dollar General a annoncé jeudi soir que Todd Vasos, membre actuel du conseil d'administration, a été nommé directeur général (CEO), succédant à Jeff Owen. Il retrouve ainsi, avec effet immédiat, un poste qu'il avait déjà occupé de juin 2015 à novembre 2022.



Le distributeur alimentaire souligne qu'au cours de ces sept années, il a créé près de 60000 nouveaux emplois nets, augmenté ses ventes annuelles de plus de 80% et plus que doublé sa capitalisation boursière pour atteindre environ 58 milliards de dollars.



Par ailleurs, Dollar General a mis à jour ses prévisions pour l'exercice en cours, s'attendant maintenant à une croissance des ventes nettes de l'ordre de 1,5 à 2,5% (dont une baisse d'environ 1 à 0% en comparable) et un BPA de l'ordre d'environ 7,10 à 7,60 dollars.





