Dollar General relève ses objectifs annuels de ventes et de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dollar General DG.N a relevé ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices jeudi, pariant sur la résistance de la demande des consommateurs à la recherche de valeur dans toutes les catégories de revenus aux États-Unis, dans un contexte de craintes tarifaires et d'inflation.

L'entreprise s'attend désormais à une croissance des ventes nettes de 4,3 % à 4,8 % en 2025, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 3,7 % à 4,7 %.

Dollar General prévoit un bénéfice annuel par action de 5,80 à 6,30 dollars, contre un objectif précédent de 5,20 à 5,80 dollars par action.