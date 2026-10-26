Dollar General en baisse après des poursuites intentées par la FTC et 20 États pour des surfacturations présumées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** L'action du distributeur à bas prix Dollar General DG.N a reculé d'environ 3 % à 128,87 dollars en après-midi

** La Commission fédérale du commerce (FTC) et 20 États poursuivent l'entreprise pour lui reprocher d'avoir prétendument facturé à ses clients des produits à des prix supérieurs à ceux annoncés

** La plainte allègue que DG a à plusieurs reprises mal étiqueté ses prix, surfacturé les consommateurs et omis de corriger le problème malgré une connaissance approfondie de la situation au sein de l’entreprise et des plaintes de consommateurs concernant le problème depuis des années

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 25 % au cours des 12 derniers mois