Dollar General: BPA trimestriel plus que divisé par deux information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 13:27









(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution Dollar General publie au titre de son quatrième trimestre comptable (clos fin janvier) un BPA en diminution de 52,5% à 0,87 dollar, malgré des ventes en hausse de 4,5% à 10,3 milliards (+1,2% à magasins comparables).



'Nous pensons que notre travail de retour aux sources trouve un écho auprès des clients, comme en témoignent les scores de satisfaction client plus élevés et les gains de parts de marché sains', met en avant son CEO Todd Vasos.



Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice, Dollar General a réalisé un BPA en repli de 32,3% à 5,11 dollars, pour une croissance des ventes de 5%. Pour l'année qui commence, il affiche des fourchettes-cibles de respectivement 5,10-5,80 dollars et 3,4-4,4%.





