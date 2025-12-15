Dollar General augmente après que J.P.Morgan a relevé sa note à "surpondérer"

15 décembre - ** Les actions du distributeur à prix réduit Dollar General DG.N augmentent de près de 2% à 135,9 $ avant le marché ** J.P.Morgan relève la note de l'action de "neutre" à "surpondérer" et relève son objectif de cours à 166 dollars, contre 128 dollars.

** La société s'attend à ce que DG continue d'augmenter ses ventes dans les magasins existants au cours des prochaines années

** Cette croissance proviendra de l'ouverture de nouveaux magasins, de l'amélioration et de la rénovation des magasins existants, et de changements tels que la réorganisation des produits et l'amélioration de la valeur pour les clients, indique la maison de courtage

** L'entreprise bénéficie également d'un contexte macro favorable pour son consommateur principal et de tendances où les acheteurs s'orientent vers des gammes de prix différentes, à la hausse ou à la baisse - JPM

** La note moyenne de 30 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 130 dollars - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de près de 76% depuis le début de l'année