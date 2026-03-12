Dollar General anticipe une année prudente face au ralentissement des dépenses
Dollar General a annoncé prévoir une croissance limitée de ses ventes pour l'exercice 2026, reflétant une demande plus fragile dans un contexte de pressions économiques sur les ménages. Le distributeur anticipe une hausse de ses ventes, à magasins comparables, comprise entre 2,2 et 2,7%. Cette perspective a déçu les investisseurs et fait reculer l'action d'environ 6% en début de séance, même si la prévision reste proche des attentes des analystes qui tablaient sur 2,48%.
La prudence des consommateurs s'explique par la hausse du coût de la vie et des signes d'affaiblissement du marché du travail. Le taux de chômage aux États-Unis a atteint 4,4% en février, tandis que l'inflation reste soutenue par la hausse des prix de l'énergie et les droits de douane. Le groupe prévoit un bénéfice annuel compris entre 7,10 et 7,35 dollars par action, une fourchette globalement conforme aux estimations du marché.
Malgré ces perspectives prudentes, Dollar General a publié des résultats solides pour le trimestre des fêtes. Les ventes comparables ont progressé de 4,3%, dépassant les attentes fixées à 3,34%, tandis que le bénéfice par action a atteint 1,93 dollar contre 1,65 dollar attendu. L'entreprise doit toutefois composer avec une concurrence intense de Walmart et d'Amazon, qui attirent également les consommateurs en quête de prix bas.
