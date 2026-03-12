Dollar General affiche un chiffre d'affaires plus élevé dans les résultats attendus avant la clôture de la bourse jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les investisseurs se concentrent sur les commentaires concernant les dépenses de consommation, les prix du pétrole et les prix de l'énergie)

12 mars - ** Les actions de Dollar General DG.N ont baissé de 0,7% mercredi avant la publication des résultats trimestriels du distributeur discount avant la cloche jeudi, les investisseurs se concentrant probablement sur les commentaires concernant les dépenses de consommation suite à l'augmentation des prix du pétrole

** La DG devrait afficher un chiffre d'affaires de 10,82 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 10,30 milliards de dollars pour la période précédente, tandis que le BPA ajusté devrait s'établir à 1,65 dollar, contre 1,68 dollar il y a un an, selon LSEG

** Dans son dernier rapport trimestriel, la société a relevé ses prévisions de bénéfices annuels et de ventes à magasins comparables, citant la forte demande des acheteurs à tous les niveaux de revenus

** La médiane des prévisions à 12 mois est de 145,00 $; l'action a été vendue à 145,04 $ ** Les prix du pétrole ont grimpé depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février

** L'action de DG a augmenté d'environ 9,2 % depuis le début de l'année, surpassant la baisse d'environ 1 % de l'indice S&P 500 .SPX