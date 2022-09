DOLFINES (EX DIETSWELL) : Suivi du programme OCABSA

Montigny Le Bretonneux, le 29 septembre 2022

SUIVI DU PROGRAMME D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONSAVEC BONS DE SOUSCRIPTIONS D'ACTIONS

DOLFINES attire l'attention de ses actionnaires sur la circulation, à l'extérieur de la Société, de tableaux de chiffres erronés concernant les tirages et conversions d'obligations au titre du programme 2022 d'obligations convertibles en actions avec bons de souscriptions d'actions.

Les seules données à prendre en considération sont celles qui figurent sur le site de DOLFINES, à la rubrique

Investors - Dolfines - Energy , régulièrement mise à jour.

Ces données sont établies avec Société Générale Securities Services, partenaire financier de DOLFINES procédant à la création des actions issues de la conversion des obligations et à leur déclaration à Euronext. Elles font l'objet d'une validation par le Commissaire aux Comptes de DOLFINES.

Il est par ailleurs précisé que le tirage de la tranche 4 a été demandé le 24 août 2022 et a été versé en 3 échéances :

Le 24/08/22 : Tranche 4-A pour 200 OC,

Le 08/09/22 : Tranche 4-B pour 400 OC,

Le 27/09/22 : Tranche 4-C pour 200 OC.

Soit 800 obligations convertibles souscrites, toutes converties à ce jour.

La prochaine demande ne pourra se faire qu'à partir du 26 octobre 2022, soit 44 jours de bourse après la demande du 24 août 2022.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

ACTIFIN : Loris Daougabel, Media Relations – + 33 (0) 1 56 88 11 16 – ldaougabel@actifin.fr

COMALTO : Jean-François Carminati, Shareholders Relations – + 33 (0) 6 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com

